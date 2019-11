ATLETICA - La fuoriclasse dell'Anthropos Civitanova trionfa ancora a Dubai, nella kermesse iridata paralimpica. Le congratulazioni di Ciarapica: «Grazie per l'esempio di forza, determinazione e coraggio che dai a tutti noi»

Assunta Legnante entra nella storia. Vinto a Dubai il secondo oro nel disco, dopo aver conquistato la medaglia iridata anche nel lancio del peso. A 41 anni suonati la Legnante, tesserata con la società civitanovese Antrophos è inarrestabile. Se la vittoria nel peso appariva scontata (la Legnante è imbattuta ormai da 7 anni), la cima del podio per il disco era l’obiettivo ambito della campionessa e del suo staff, della società e dei suoi preparatori atletici della palestra Exe di Civitanova e del centro Paidos di Montecosaro, coordinati dal manager Massimo Giulietti. Ai mondiali di Dubai ha segnato il record europeo con 37,89 battendo nella categoria F11 la cinese Zhang Liangmin. Un trionfo per la straordinaria atleta Antrophos che si prepara così per Tokyo 2020. E’ una Assunta Legnante straordinaria quella che esce da queste qualificazioni: appaiono lontanissime le performance di Rio De Janeiro nel 2016 quando a causa di un infortunio serio alla schiena non riuscì a raggiungere il podio ottenendo “solo” il quarto posto. In questi 3 anni, grazie allo staff tecnico e medico che la segue è riuscita a battere ancora una volta se stessa. Con il primo posto è arrivato anche il nuovo record europeo di 37,89, a soli 15 centimetri dal precedente siglato un mese fa. Le congratulazioni per lo straordinario risultato della Legnante sono arrivate anche dal sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica. «Stratosferica campionessa Assunta Legnante – ha scritto il primo cittadino – Assunta sei un talento straordinario, non smetti mai di stupirci, regalarci vittorie ed emozioni. Congratulazioni Assunta e grazie anche per l’esempio di forza, determinazione e coraggio che dai a tutti noi».