TRUCCO PERMANENTE - La dermopigmentista ed estetista di Montelupone con la nuova tecnica “Swish Brow” si porta a casa un altro successo a Monaco di Baviera tra 140 partecipanti

Si è da poco concluso l’European Beauty Festival a Monaco di Baviera. Dal 22 al 24 ottobre si è tenuto in Germania uno tra i più importanti eventi per il settore del Pmu, il trucco permanente. Il festival non è solo il più grande festival del trucco permanente ma è la reunion di un’intera comunità di persone, professionisti e appassionati al mondo della bellezza e del trucco. Informazione scientifica sugli aspetti sociali, colore, idee, comunicazione, bellezza e creatività senza confini. I principali esperti della professione, i marchi più famosi e gli oratori più talentuosi si sono riuniti per presentare agli ospiti del festival workshop informativi sui trend, sugli sviluppi futuri, sui successi e sulle novità nel campo del trucco permanente. Il Campionato Europeo Idol è la piattaforma perfetta per le persone di talento che sono pronte a far parlare dire di sé, offre inoltre ai maestri un’opportunità unica di scambiare le proprie esperienze professionali, di dimostrare e sviluppare le proprie capacità. Vincere il campionato e partecipare all’European Beauty Festival è una forte conferma delle proprie competenze.

Silvia Tranà ha gareggiato eseguendo l’originalissima tecnica Swish Brow nata dalla collaborazione con Rita Molinaro di Clinita che è stata sponsor esclusivo di questo incontro sull’arte del Pmu. Lo Swish vede la luce grazie all’intuizione di un nuovo utilizzo dell’ago “Slope” che permette di disegnare peli con tratti morbidi. Grazie alla combinazione di colori dona un effetto vivace e frusciante “Swish” appunto che ricorda il movimento delle foglie accarezzate dal vento di primavera. Una tecnica che soddisfa sia il cliente che l’operatore, soprattutto per i risultati, veramente utile in particolare nei casi di Cover Up per coprire vecchi lavori, versatile perchè si può utilizzare su tutti i tipi di pelle.Organizzato da russi in europa il festival ha visto, tra i pochissimi europei, l’unica italiana ad avere incrinato il dominio russo: Silvia Tranà che si è guadagnata, meritatamente, il terzo posto. Grandissimo riconoscimento, 140 partecipanti nelle diverse categorie occhi sopracciglia e labbra. La sua tecnica “Swishbrow” ha strabiliato tutti. Si è fatta valere la sua quindicinale esperienza, si è rivelata più che felice inoltre la scelta di presentare e condividere su questo palco internazionale il fantastico protocollo per la definizione del pelo e la perfezione di sfumatura.

«È stato un super regalo di compleanno, -ci dice Silvia Tranà – uno strepitoso e inaspettato terzo posto, ancora non ci credo, emozione unica. Ero partita come sempre con la consapevolezza di fare bene quello che faccio tutti i giorni, senza sapere né inglese né russo né tedesco. Arrivo, tratto la mia modella incontrata al momento, sistemo tutto e vado via. Pensavo come sempre. Sì è andata. Ero già felice di aver superato i miei limiti da viaggiatrice solitaria. E invece? Ho superato le tanto temute colleghe russe, ucraine e chi sa ancora da quale parte del mondo venivano. Grazie ancora a chi mi ha accompagnato in questo viaggio e a chi ha creduto sempre in me da casa e ovviamente anche a chi ha fatto il tifo da stadio a Monaco. Ancora non ci credo, emozione unica!»

È il 1995 quando Silvia inizia a lavorare come estetista poi, nel 2004, grazie ad un corso a Bologna il suo primo approccio con la dermopigmentazione: inizia così la sua passione e la sua vera vocazione. Dal 2008 ha un suo studio a Montelupone. Nel 2017 si specializza nel “paramedicale” per cicatrici e vitiligine, quando il tatuaggio viene utilizzato per ripristinare la bellezza e la dignità delle persone affette da inestetismi o in conseguenza a esiti patologici. Nel 2018 fonda a Civitanova Marche la Silvia Tranà Clinita Academy dove eroga formazione per la dermopigmentazione offrendo corsi di gruppo e corsi individuali. Attualmente Silvia è titolare insieme a Monia Tranà, la sua “Sociorella” -come scherzosamente amano definirsi tra di loro- del centro estetico La Bottega della Belleza a Montelupone. Da più di 11 anni il centro, grazie alle sorelle Tranà e alle preparatissime ragazze dello staff, offre trattamenti d’avanguardia con particolare focus sul visagismo e sulla cura della pelle.

(Articolo promoredazionale)