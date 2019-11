MACERATA - Il quadro degli eventi in programma organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni cittadine

Ricco weekend di iniziative quello alle porte che consentirà di trascorrere a Macerata il ponte di Ognissanti grazie a un programma denso di iniziative organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni cittadine. Primo appuntamento in calendario quello con la 16esima edizione del Trekking urbano quest’anno ispirata al turismo lento che, nelle giornate del 31 ottobre e 1° novembre, prevede la percorrenza di 7 percorsi dedicati ai parchi urbani, negozi storici, a “Tipico” attraverso i siti culturali con una tappa dedicata al gusto, le passeggiate per i bambini, la valorizzazione della storia e dei siti di interesse in bici, alla “paura” con un’ insolita passeggiata nei quartieri di Santa Croce, Villa Ficana e Montalbano. Info: 0733256297, turismo@comune.macerata.it .

Sempre dal 1° novembre, fino al 3, in piazza della Libertà, saranno i prodotti dell’enogastronomia francese a farla da padrone grazie al Mercatino Regionale Francese che con baguettes, croissants, biscotti, formaggi e vini provenienti da tutte le regioni della Francia, accanto a spezie e frutta secca dei Caraibi francesi, offriranno ai visitatori profumi, sapori e colori d’Oltrealpe tra i quali non mancheranno i prodotti artigianali quali stoffe, tovaglie, saponi della Provenza e tanto altro. Alla Galleria degli Antichi fino al 1° novembre visitabile il Museo del synth marchigiano e italiano, con la mostra di oltre 100 strumenti vintage tra sintetizzatori, tastiere, organi e batterie elettroniche di tutti i più rilevanti marchi italiani per la prima volta tutti insieme. Info: www.museodelsynth.org .

Per gli amanti dell’arte ancora visitabile fino al 3 novembre, con orario 10,30-13 e 14,30-17,30 la mostra “Bauhaus 100: imparare, fare, pensare”, promossa dal Comune di Macerata e dalla Regione Marche nelle sedi dei musei civici di Palazzo Buonaccorsi, la Biblioteca Mozzi Borgetti e Palazzo Pellicani Silvestri, ex sede della Banca d’Italia, curata da Aldo Colonetti in collaborazione con il Meet, il centro internazionale per la Cultura Digitale di Milano promosso da Meet the Media Guru, e la prestigiosa collezione di Italo Rota. Inoltre, fino al 3 novembre, dalle 10,30 alle 17,30, nelle sale di Palazzo Pellicani Silvestri, corso Matteotti 37, sarà visitabile il progetto Bauhaus 100 del Liceo Artistico Cantalamessa che ha sviluppato un progetto interdisciplinare coinvolgendo le diverse sezioni della scuola e consentito agli studenti di cogliere molti spunti e di affrontare diverse tematiche legate alla scuola fondata a Weimar cento anni fa. Info: 0733256361, macerata@sistemamuseo.it, prenotazioni italytolive/Bauhaus-100 www.macerataculture.it . Il weekend di Ognissanti è anche teatro con la 51esima Rassegna Teatrale D’Arte Drammatica Angelo Perugini che nella giornata di domenica 3 novembre, alle 17.15, porta in scena al Teatro Lauro Rossi lo spettacolo allestito dalla “Compagnia dell’Orso” di Lonigo il testo di Paolo Marchetto “Le chat noir”, uno spettacolo originale ed intenso, una recitazione misurata che lascerà lo spettatore partecipe, se non complice, delle vicende con sagace maestria raccontate dall’autore vicentino. Info: www.comune.macerata.it e mail compagniacalabresi@libero.it