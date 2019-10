ALLERTA GIALLA della Protezione civile. Rovesci e temperature in calo sulle zone costiere delle province di Ancona e Pesaro e sul versante nord del Maceratese

Per il ponte di Ognissanti temperature in calo, temporali e nebbia. Il clima si farà più freddo a partire da domani anche nelle Marche. Nel primo pomeriggio di oggi la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale, sulla base del bollettino di criticità idrogeologica, emesso in mattinata dal Centro Funzionale Regionale, ha diramato un messaggio di allertamento di livello giallo per temporali sulle Zone 2 e 4, vale a dire sulle zone costiere delle province di Ancona e Pesaro e sul versante nord del Maceratese. Un perturbazione atlantica porterà piogge sparse che apriranno così la porta alla stagione più fredda dopo le giornate assolate della scorsa settimana. Nelle note del bollettino si segnala che nella mattinata di domani, 30 ottobre, sono previsti rovesci e temporali sparsi, localmente intensi, in particolare lungo la costa centro-settentrionale. Le temperature saranno in diminuzione nei massimi e stazionarie nei minimi. I fenomeni saranno più intensi nella prima parte della giornata ma la situazione di instabilità, secondo le previsioni meteo, potrebbero perdurare fino alla giornata di venerdì 1 novembre, quando si apriranno spiargli di bel tempo in arrivo dal mare.