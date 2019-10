CIVITANOVA - L'amministrazione assegnerà voucher a chi dimostrerà di avere i requisiti. Le domande vanno presentate entro il 28 novembre

L’amministrazione comunale di Civitanova anche quest’anno intende sostenere le famiglie con più figli tramite l’assegnazione di “voucher acquisto” cartacei. Per accedere ai contributi occorre possedere i seguenti requisiti: due o più figli fiscalmente a carico di età compresa da 0 a 20 anni da compiersi entro il 31 dicembre; residenza da almeno 5 anni continuativi alla data di scadenza del bando; cittadinanza italiana o comunitaria o extracomunitaria in possesso di permesso di soggiorno almeno annuale; Isee ordinario in corso di validità non superiore a 20.000 euro. In base all’ordine di graduatoria verranno concessi voucher acquisto per un valore pari a 100 euro per ogni figlio avente i requisiti, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Verrà predisposta un’unica graduatoria in base all’Isee in ordine crescente (in caso di parità si terrà conto della priorità di presentazione della domanda). I voucher potranno essere spesi per le seguenti categorie: prodotti alimentari e farmaci, testi scolastici e materiale didattico, articoli per la prima infanzia, prodotti per l’igiene della casa e della persona con esclusione di alcolici, tabacchi, ricariche telefoniche, giochi e lotterie, prodotti di cosmesi ed estetica quali cosmetici, profumi. I moduli di domanda potranno essere reperiti dal seguente sito comunale: www.comune.civitanova.mc.it; oppure all’Ufficio relazioni con il pubblico. La domanda debitamente compilata dovrà pervenire materialmente al Comune di Civitanova Marche – ufficio Protocollo o inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata (pec): comune.civitanovamarche@pec.it entro e non oltre il 28 novembre pena l’esclusione. Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata l’attestazione Isee o la ricevuta della Dsu in base alle nuove disposizioni normative. Per ulteriori informazioni relative al presente bando gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio servizi sociali del Comune – nei giorni di apertura al pubblico, tel: 0733/822216/248/247/255.