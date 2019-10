VOLLEY - I biancorossi nel pool A con con Fenerbahce, Ceske, Budejovice e Itas Trentino. Ecco gli altri gironi

Sorteggio Champions League, la Lube nella Pool A con Fenerbahce, Ceske Budejovice e Trento. Il sorteggio è andato in scena oggi pomeriggio a Sofia, in Bulgaria in occasione dell’European Volleyball Gala. L’urna bulgara ha dunque assegnato ai biancorossi la Pool A e per il terzo anno consecutivo ha assegnato a Juantorena e compagni anche il derby italiano con la Trentino Itas. Nei prossimi giorni verranno ufficializzati calendari e date. In base alle indicazioni fornite dalla Cev nella scorsa estate, la Lube Civitanova dovrebbe giocare secondo questo calendario (da confermare, le date dei primi cinque turni possono variare tra tre opzioni. La prima giornata sarà spostata causa impegno nel Mondiale per Club). Intanto presidente, giocatori, staff e dirigenti tutti si uniscono al dolore del palleggiatore belga Stijn D’Hulst per la scomparsa del caro padre, ed esprimono le proprie sentite condoglianze.

Il calendario

Data da definire: Lube Civitanova – Trentino Itas

10, 11 o 12 dicembre 2019: Ceske- Lube Civitanova

17, 18 o 19 dicembre 2019: Fenerbahçe – Lube Civitanova

28, 29 o 30 gennaio 2020: Lube Civitanova -Ceske

11, 12 o 13 febbraio 2020: Trentino Itas – Lube Civitanova

19 febbraio 2020: Lube Civitanova – Fenerbahçe

I gironi

Pool A: Lube Civitanova, Fenerbahçe, Jihostroj Ceske, Trentino Itas

Pool B: Kuzbass, Berlin Recycling Volleys, Volley Ljubljana, Fakel Novy Urengoy

Pool C: Zenit Kazan, Halkbank Ankara, Greenyard Maaseik, Jastrzebski Wegiel

Pool D: Sir Colussi Sicoma Perugia, Projekt Warszawa, Tours Vb, Team dal turno preliminare

Pool E: Zaksa, VfB Friedrichshafen, Knack Roeselare, Team dal turno preliminare