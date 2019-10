SOLIDARIETA'- L'azienda aveva promosso un premio che è stato aggiudicato all'associazione di Civitanova

Duemila euro per i progetti di Admo da Nwg Energia, la serata di Civitanova la più cliccata a livello nazionale. E’ grazie all’affetto della città e delle persone legate all’associazione per la donazione del midollo osseo se questa mattina Luca Mauceri, manager di Nwg Energia, azienda di fornitura energie rinnovabili, ha consegnato alla presidente Admo di Civitanova Mara Melappioni un assegno da 2mila euro.

La donazione è la premiazione di un concorso lanciato dall’azienda nel corso di una delle Night of the best, momento dedicato ai collaboratori dell’azienda durante il quale vengono celebrati i traguardi, accompagnati da un ospite vip e da una realtà associativa del territorio. Lo scorso giugno è stata la volta dell’Admo che ha illustrato la propria attività legando la sua presenza ad un contest social ed è risultata vincitrice. Soddisfazione questa mattina è stata espressa dal presidente regionale Admo Elvezio Picchi e dalla presidente locale Mara Melappioni. Presente anche Luca Mauceri, manager della Nwg per l’area delle Marche. «Quando ci è stata proposta quella collaborazione abbiamo accettato di buon grado – ha detto Picchi – ci consentirà di poter concretizzare un nostro progetto rimasto nel cassetto perchè tutte le risorse Admo vengono rivestite, per l’80% nella promozione dell’associazione e per fare associati, quindi in eventi e le economie per i progetti ne rimangono poche. Con questa donazione realizzeremo un video, una campagna virale per allargare sempre più le adesioni, che poi significa salvare vite». Recentemente, sempre al Cosmopolitan si è svolta la seconda serata Night of the best sempre di Nwg con ospite l’attore Roberto Farnese e l’associazione Afam Alzeheimer Uniti Marche onlus.