MACERATA - L’esperienza del servizio civile "Non3mo" tema dell'incontro organizzato dalla Prefettura in programma mercoledì alle 10 al presidio provinciale in via Lorenzoni

Si terrà mercoledì alle 10 nella sala convegni Erap Marche, presidio di Macerata in via Lorenzoni, il convegno sul tema “La pianificazione di emergenza provinciale e comunale. L’esperienza del servizio civile Non3Mo”. L’incontro, promosso e organizzato dalla Prefettura di Macerata, in collaborazione con la Regione Marche-Servizio Protezione Civile, si inserisce nell’ambito delle iniziative organizzate in occasione della “Settimana Nazionale della Protezione Civile” istituita dal presidente del Consiglio dei Ministri in corrispondenza del 13 ottobre di ogni anno ed è finalizzato a sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sulla riduzione e prevenzione dei rischi, soprattutto attraverso la pianificazione, la conoscenza delle capacità operative e di intervento delle diverse articolazioni del sistema di protezione civile. Gli argomenti che saranno trattati nel corso dell’incontro prevedono, oltre ad una parte di carattere prettamente tecnico, l’intervento dei giovani del Servizio Civile che illustreranno le loro esperienze di preziosa collaborazione con i Comuni colpiti dagli eventi sismici.

