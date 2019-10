TURISMO - Domani (13 ottobre) giornata dedicata alla visita del borgo. C'è anche il trekking urbano dalla chiesa di Sant'Egidio

Una full immersion nelle bellezze di Montecassiano: domani (13 ottobre) c’è “La domenica nel Borgo. Nei Borghi più belli d’Italia”. E’ un tour alla scoperta dei tesori della cittadina (la mattina dalle 10 alle 12, il pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30). Ad accompagnare i visitatori i ragazzi della scuola secondaria di primo grado che saranno “Ciceroni per un giorno” e sveleranno curiosità, retroscena e dati storici del piccolo borgo maceratese. La visita partirà dall’Ufficio turistico in corso Dante Alighieri, e prevede otto tappe. I gruppi, da massimo dieci persone, visiteranno la chiesa collegiata di Santa Maria Assunta, il palazzo dei Priori (dove una “poetica” sorpresa attenderà i visitatori), la pinacoteca civica “G. Buratto” e la chiesa di San Giovanni. Altro appuntamento, sempre all’insegna della riscoperta e della valorizzazione del territorio, è il trekking urbano-rurale ideato e organizzato dal Circolo culturale Angelita Scaramuccia. Domani l’appuntamento è a Sant’Egidio alle 9,30. Dopo il raduno nel piazzale antistante la chiesa di Sant’Egidio e l’iscrizione (gratuita) dei partecipanti, il gruppo partirà per affrontare un percorso (pianeggiante e di circa quattro chilometri) che toccherà diversi luoghi: la chiesa, l’osteria, la via Lauretana, le attività produttive, il molino e il fiume Potenza. Nel pomeriggio, invece, prenderà il via “Marche in Atti”, la rassegna regionale di teatro amatoriale, giunta alla quarta edizione. Il primo spettacolo è alle 17,15 al cineteatro Ferri con “Così fan tutte”.