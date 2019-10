CAMERINO - Una giornata dedicata agli studenti, sia quelli delle scuole superiori che quelli dell’ateneo, all'auditorium Benedetto XIII: performance con spettacolari esperimenti di chimica del rettore Pettinari e del collega dell’università di Firenze, Luigi Dei

L’università di Camerino ha celebrato ieri i 150 anni della Tavola Periodica con una giornata dedicata agli studenti sia quelli delle scuole superiori che quelli dell’ateneo. “Chimica@Unicam: 150 anni di Tavola Periodica” è stato il tema dell’incontro che si è tenuto in un auditorium Benedetto XIII gremito.

Dopo i saluti istituzionali del rettore Unicam Claudio Pettinari, dei rappresentanti della Società Chimica Italiana – sezione Marche, dell’Ordine dei Chimici, di Confindustria, e del curatore e organizzatore dell’evento Carlo Santini, docente Unicam della sezione di Chimica della Scuola di Scienze e Tecnologie, il rettore Pettinari ha indossato le vesti di chimico ed ha illustrato la bellezza della chimica in una performance con spettacolari esperimenti e dimostrazioni, così come ha fatto il suo collega rettore dell’università di Firenze, Luigi Dei, anche lui chimico, che ha entusiasmato i presenti con un intervento su “Molecole d’autore in cerca di memoria”. I chimici Unicam Corrado Di Nicola, Corrado Bacchiocchi e Riccardo Pietrella sono stati invece i protagonisti dello spettacolo dedicato agli elementi della Tavola Periodica. Nel pomeriggio i lavori sono proseguiti con gli interventi dei docenti dell’università di Torino Elena Ghibaudi e Luigi Cerruti, su “Il Sistema Periodico di Mendeleev vs. quello di Levi: la chimica come sguardo sul mondo” e “Dimitrij Mendeleev: una vita intensa, irripetibile e attuale”.