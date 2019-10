CALCIO - Domenica alle 15 la gara contro la Palmense, a seguire al palazzetto l'appuntamento con tutte le squadre rossoblu

Grande festa per la Civitanovese. Domenica sarà un’intera giornata a tinte rossoblu per tutti i tifosi ed appassionati che potranno vedere da vicino i giocatori, non solo della prima squadra ma anche del settore giovanile. Infatti l’intera giornata avrà lo scopo di presentare l’intero movimento calcistico rossoblu, dalla prima squadra al vivaio. Si parte nel pomeriggio, alle 15 al Polisportivo, dove si svolgerà la sfida di campionato tra Civitanovese e Palmense. Per l’occasione tutto lo stadio sarà colorato di rossoblu e saranno presenti tutti i protagonisti del settore giovanile, staff tecnico, atleti, genitori. Per i Primi calci – Piccoli amici e Pulcini con i rispettivi genitori e allenatori il ritrovo è alle 14,15 nella Gradinata Sud (in caso di pioggia presso Tribuna coperta nord). Gli Esordienti-Giovanissimi-Allievi-Juniores con i rispettivi genitori ed allenatori ritrovo alle 14,30 alla Gradinata Sud (in caso di pioggia presso Tribuna coperta nord).

Terminata la partita della prima squadra, la festa non finisce qui. Infatti ci si sposterà tutti all’Eurosuole Forum dove, dalle 18, avverrà la presentazione ufficiale di tutte le squadre per la stagione 2019-20. Si tratterà di una vera e propria festa del calcio cittadino, a conferma della crescita e dell’importanza dell’intero movimento. Ma il calcio a Civitanova non è uno sport solo al maschile. Infatti sarà possibile conoscere anche le ragazze della Vis Civitanova, squadra quest’anno impegnata nel campionato d’Eccellenza Marche, a conferma di come il calcio stia prendendo sempre più una connotazione a tinte rosa. Non dimenticando come il calcio a Civitanova ha sempre avuto anche un’importanza nella sua declinazione del futsal, e sarà presente anche a questa festa la squadra del Civitanova Dream Futsal, squadra di calcio a 5 femminile impegnata nel campionato di A2 nazionale.