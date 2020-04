SARNANO - Sabato 12 ottobre terzo appuntamento di "Sparse festival"

Terzo appuntamento a Sarnano sabato 12 ottobre di “Sparse festival”, teatro, musica, danza e circo nelle aree rurali della regione Marche. Alle ore 21.15 nel loggiato di via Roma l’appuntamento è con Tournée da Bar in Macbeth da William Shakespeare, uno spettacolo che alterna momenti comici, lirici e drammatici in cui il pubblico è coinvolto direttamente e accompagnato dagli attori all’interno dei segreti che si nascondono tra le righe di questo grande classico shakespeariano. In questo dramma, chiamato dai teatranti “la tragedia scozzese” a causa delle superstizioni che lo accompagnano, viene evocato un mondo magico al confine tra il fantasy, l’horror e la black comedy. La storia ruota attorno alla follia e la solitudine di un uomo che riceve una premonizione che ha tutto il suono dell’anatema ed al suo turpe viaggio verso il raggiungimento del trono, e si conclude con la sua solitaria lotta contro la maledizione della magia che sembrava illuminarlo ed invece lo ha accecato. Le vicende narrate, agite e raccontate da due moderni menestrelli, portano lo spettatore a riflettere su quanto la brama di potere possa portare alla follia, e su come anche la più alta carica possa rappresentare una condizione di nefasta sciagura se per raggiungerla ci si sporca le mani di sangue. La musica accompagna lo spettacolo e funge da vero e proprio elemento drammaturgico e di racconto, spaziando tra le sonorità dei lm horror, tappeti sonori da incubo e strambe ninne nanne notturne che tolgono il sonno.

Tournée da Bar è una giovane impresa culturale che diffonde il teatro, la cultura e l’amore per la letteratura in luoghi teatralmente non convenzionali. Una tournée che viaggia di sera in sera, in compagnia dei grandi classici del teatro con l’intento di avvicinare nuovo pubblico e di proporre un nuovo modello di intrattenimento culturale. Un evento colorato, gioioso e festoso, in grado di catalizzare l’attenzione e l’interesse di un gran numero di persone di tutte le età, per far loro riscoprire la bellezza del teatro come momento di condivisione e partecipazione in una serata di svago e divertimento. Gli spettacoli di Sparse sono finanziati dal programma Europa Creativa che vede Amat come soggetto italiano accanto a Take Art (Inghilterra), Eesti Tantsuagentuur – National Dance Agency (Estonia), Fish Eye (Lituania), Shoshin (Romania), Carn to Cove (Inghilterra), Riksteatern Varmland (Svezia) e Sogn og Fjordance (Norvegia). Protagonisti i comuni di Caldarola, Camerino, Castelraimondo, Mogliano e Sarnano.

Ingresso 5 euro. Informazioni 346 0956050.