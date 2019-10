SAN SEVERINO - Taglio del nastro domani nel parco di via D'Alessandro, sarà dedicata al 13enne ucciso cinque anni fa

Una fontana ricorderà il tredicenne Simone Forconi, il ragazzino che la notte della vigilia di Natale di cinque anni fa venne ucciso dalla madre a San Severino.

Domani mattina la fontana sarà inaugurata nel parco di via Lorenzo D’Alessandro, alle 11. Si tratta di un manufatto in pietra del peso di 15 quintali, che è stata donata, insieme a tavoli e panche da pic nic, da un gruppo di benefattori pugliesi. Per l’occasione arriverà dalla Puglia una delegazione guidata da Giulio Mazzoni, vivaista di Polignano a Mare, che ha già fatto arrivare la solidarietà di molti pugliesi in diverse realtà del Maceratese colpite dal terremoto del 2016. La delegazione verrà ricevuta dal sindaco Rosa Piermattei. Simone Forconi la notte del 24 dicembre del 2014 mentre si trovava a casa della madre, Debora Calamai, venne accoltellato dalla donna in un raptus di follia.