Maltempo, auto intrappolata nel fango

MORROVALLE - E' successo nella frazione Santa Lucia, è dovuto intervenire il personale della Provincia per liberare la vettura. Riaperta la strada a Montelupone chiusa dopo l'acquazzone di ieri

Un fiume di acqua e fango, auto resta intrappolata. E’ successo in mattinata a Morrovalle. La Provincia è intervenuta sulla provinciale 10 “Bivio Vergini – Civitanova Marche”, nella frazione di Santa Lucia, dove il fango aveva invaso la carreggiata, tanto da bloccare una vettura. Sul posto è intervenuta la polizia provinciale e il personale per liberare l’auto e pulire la strada; non è stato necessario interrompere la viabilità. Nel frattempo è stata riaperta la Provinciale 40 dell’Asola, a Montelupone. La strada era stata chiusa nella serata di ieri dopo che la violenta perturbazione aveva provocato uno smottamento del terreno che aveva riversato acqua e fango sulla sede stradale, rendendola pericolosa. La Provincia, intervenuta sul luogo immediatamente con mezzi e personale, aveva deciso di chiudere il tratto, data la persistenza della precipitazione. Questa mattina sono riprese le operazioni di pulizia ed ora sulla provinciale è stata ripristinata la normale viabilità.