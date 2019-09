SERIE D - Poker in casa per la squadra di Battistini che sale a quota 8. In gol Tomassini, Busi, Leonetti su rigore e Peroni

Il Matelica campione in carica riscatta ampiamente l’eliminazione dalla Coppa Italia e cala un netto poker al Chieti, in campionato. Al Giovanni Paolo II i biancorossi di Battistini esibiscono un bel calcio e con due squilli per tempo stendono la formazione abruzzese: Tomassini e Busi aprono le danze, chiude definitivamente a ridosso del triplice fischio da Leonetti e Peroni. Ora anche la classifica inizia a sorridere al club di Canil, che si riporta sotto per un posto nella zona playoff, di cui condivide un piazzamento insieme al Pineto e allo stesso Chieti a quota 8.

La cronaca. Il Matelica incanala subito il match a proprio favore e già al 5′ sblocca le ostilità: Leonetti scambia con Tomassini, che di collo spedisce la palla sotto la traversa dal limite dell’area. Il raddoppio è servito invece al 18′: angolo di Croce per Rinaldi che mette al centro, il portiere respinge e la palla arriva a Busi che lo trafigge. Nella ripresa Leonetti stoppa magnificamente un lancio di Croce ma fallisce la conclusione a rete. Sul versante opposto Urbietis si supera sull’occasione di Traini. Tentativi da ambo le parti (su tutti la splendida rovesciata di Leonetti) rendono divertente la partita, che nel frattempo, al 9′, perde due attori: Fantauzzi stende Rinaldi (costretto al cambio per Bordo) e rimedia il secondo giallo finendo anzitempo sotto la doccia. Poi il neoentrato Bugaro si trova a tu per tu con il portiere ma ne esce un nulla di fatto. L’attaccante si rifà qualche minuto dopo quando conquista il rigore trasformato da Leonetti che firma il tris. Poi il gol del subentrato Peroni, che chiude definitivamente il match: 4-0.

Il tabellino:

MATELICA: Urbietis, S. Di Renzo (37′ s.t. Visconti), Busi, Croce (29′ s.t. Massetti), Pupeschi, De Santis, Barbetta (19′ s.t. Peroni), Rinaldi (11′ s.t. Bordo), Tomassini (24′ s.t. Moretti), Leonetti, Bugaro. A disp.: Bigliardi, A. Di Renzo, Demoleon, Valenti. All.: Battistini.

CHIETI: Camerlengo, Fantauzzi, Brattelli, Venneri, Vittilio, Brugaletta, Milizia, Mazzolli, Traini, Bacigalupo, Paneccasio. A disp.: Galante, Talucci, Ricci, Mancini, Bregasi, Marzola, Gautieri, Bruschi, Bruni. All.: Grandoni.

TERNA ARBITRALE: Milione di Taurianova (Laghezza di Mestre e Arena di Roma)

RETI: 5′ p.t. Tomassini, 18′ p.t. Busi, 49′ s.t. Leonetti (rig.), 51′ Peroni.

NOTE: espulso: 9′ s.t. Fantauzzi (doppio giallo).