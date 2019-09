PORTO RECANATI - Era il figlio del vicesegretario regionale del Psi Giovanni. Il dolore di Costamagna: «Era un ragazzo speciale». Il funerale oggi alle 16 nella chiesa di San Giovanni Battista

Socialisti in lutto, è morto, figlio del vicesegretario regionale del Psi, Giovanni Pierini, aveva 41 anni. Porto Recanati e la politica si stringono attorno al dolore che ha colpito il militante politico. Gianmaria, a soli 41 anni è morto nella sua casa in via del Sole a Porto Recanati. Da due anni lottava contro un terribile male che non gli ha lasciato scampo. Il cordoglio di Ivo Costamagna: «È il dolore più grande per il compagno a me più caro. Giangi, così lo chiamavano tutti – scrive Costamagna – ha lottato per quasi due anni come un leone sottoponendosi a terapie molto forti ed invasive e consapevole di combattere contro un male terribile. Era lui a trasmettere ai suoi familiari, agli amici ed a tutti noi, speranza e fiducia. Era davvero un ragazzo speciale». Dal padre aveva ereditato la passione politica ed era iscritto al Psi, pronto ad iniziare a sua volta un percorso politico con un impegno diretto. «Non amava le mezze verità né tantomeno le ipocrisie – continua Costamagna – Ha affrontato questa battaglia a “muso duro” conservando, però, sempre la sua straordinaria dolcezza. Sono certo che continuerà a vivere per sempre nel cuore dei tanti che lo hanno conosciuto e che gli hanno voluto bene. Questo è anche il momento più difficile della vita di un uomo che, aldilà della politica, è per me un fratello maggiore». Il padre, Giovanni Pierini ha lavorato per decenni per il Partito socialista tanto che la sede del Psi provinciale si trova proprio all’interno della proprietà di famiglia: «perfino l’altra sera discuteva, perché nulla faceva pensare che la situazione del figlio sarebbe precipitata in questo modo, con la passione che lo caratterizza, sul sito regionale della Sanità del PSI Marche». La camera ardente è stato allestita nella sua abitazione in via del Sole,18/D e la cerimonia funebre si terrà oggi alle 16 nella chiesa di San Giovanni Battista in corso Matteotti a Porto Recanati.