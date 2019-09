VOLLEY - L'appuntamento in programma all'Eurosuole Forum l'1 e 2 novembre. In campo, oltre ai padroni di casa della Lube, Modena, Perugia e Trento

Cambiano le date (slittamento avanti di un giorno) della Final Four di Del Monte® Supercoppa 2019 all’Eurosuole Forum di Civitanova: si gioca venerdì 1 e sabato 2 novembre con copertura in diretta da parte di Rai Sport. L’evento è organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A in collaborazione con la Lube. Nei prossimi giorni saranno comunicate le informazioni sulla biglietteria per assistere alle gare che assegnano il primo trofeo della nuova stagione 2019-20.

Il programma:

Del Monte® Supercoppa – Semifinali

Venerdì 1 novembre 2019 – ore 15.30

Cucine Lube Civitanova – Leo Shoes Modena (Diretta Rai Sport)

Ore 18.00

Sir Safety Conad Perugia – Itas Trentino (Diretta Rai Sport)

Sabato 2 novembre – ore 18.00

Finale (Diretta Rai Sport)