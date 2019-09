CAMERINO - La Guardia di finanza ha rinvenuto all'interno di circa 2.500 metri quadrati ben 10 tonnellate di materiale ferroso, autoveicoli abbandonati, recipienti di olio esausto, eternit, lamiere e reti metalliche, uno scafo cabinato e oltre 100 pneumatici usati

Al suo interno, le Fiamme gialle della tenenza di Camerino hanno rinvenuto circa 10 tonnellate di materiale ferroso, autoveicoli abbandonati e rottami di auto, recipienti di olio esausto, vari elementi in eternit, lamiere e reti metalliche, materiali inerti, uno scafo cabinato, oltre 100 pneumatici usati, batterie d’autoveicoli e altro materiale ancora. Il proprietario dell’area è stato denunciato, per inosservanza alla normativa in materia di tutela ambientale. Ora seguiranno ulteriori verifiche, unitamente al personale specializzato dell’Agenzia Regionale di protezione ambientale della Marche (Arpam), anche al fine di rilevare eventuali contaminazioni del terreno posto sotto sequestro, con bonifica dell’area e smaltimento dei materiali inquinanti. L’attività rientra nella più ampia azione di vigilanza, prevenzione e tutela del patrimonio ambientale condotta dalla Guardia di Finanza sull’intero territorio nazionale.