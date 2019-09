CINGOLI - Il sindaco ha inviato una lettera al presidente del Consiglio e al governatore delle Marche Luca Ceriscioli. Tra le criticità spiegate al premier, la gestione dei viadotti della diga Castreccioni e la necessità di una rete elettrica e telematica più funzionale

Il sindaco di Cingoli, Michele Vittori, invita il premier Giuseppe Conte sul Balcone delle Marche e chiede sette soluzioni per il territorio comunale e regionale. Il primo cittadino ha inoltrato ieri la sua lettera alla segreteria della presidenza del Consiglio e al presidente della Regione, Luca Ceriscioli. Vittori ha messo in evidenza le criticità del suo territorio e del cratere sismico in generale. «Il Comune di Cingoli – scrive per prima cosa il sindaco – richiede che siano statalizzati (affidati quindi all’Anas, ndr) i 4 viadotti che attraversano la diga di Castreccioni. Per la strada regionale 502 è urgente provvedere alla realizzazione di una terza corsia. La 502 non è adeguata né alla sicurezza del traffico merci né alla sicurezza della normale viabilità. Il Comune di Cingoli, tra le altre importanti imprese regionali, ospita una delle aziende più grandi del nostro Paese, la Fileni, con circa 2700 dipendenti». Al secondo punto, «la realizzazione di autostrade telematiche per abbattere il “digital divide” (la disparità in opportunità digitali/produttive legate alla rete internet, ndr). In questo territorio non funziona neppure la telefonia cellulare, è urgente prevedere la realizzazione di reti di comunicazione che siano adeguate alle realtà produttive». Nelle altre richieste, non secondarie, figurano «l’aggiornamento della rete Enel, una delle più obsolescenti del nostro Paese; la duplicazione delle condotte di acqua potabile dalla Diga di Castreccioni per i comuni di Ancona, Macerata e di Fermo; la defiscalizzazione di oneri per nuovi insediamenti produttivi; nuovi finanziamenti a fondo perduti per opere sociali come la casa di riposo; il congelamento del pagamento delle rate dei mutui municipali fino al 2023». «Non per ultimo presidente – conclude il sindaco Vittori – vogliamo invitarla a visitare Cingoli, il Balcone delle Marche. Potrà constatare che molto è stato fatto, ma anche ciò che ancora dobbiamo fare nello spirito di leale cooperazione tra tutti gli enti che formano la Repubblica».

