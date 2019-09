SISMA - Il gruppo Riders Douhet di Porto Potenza ha donato un assegno al primo cittadino

Il gruppo Riders Douhet di Porto Potenza onora l’impegno di tornare a Caldarola per consegnare al sindaco Luca Maria Giuseppetti un assegno con i proventi raccolti durante la seconda edizione del Vintage Motorcycle Club, organizzato lo scorso giugno. Il gruppo di motociclisti, affiliati alla sezione “Vintage” del motoclub Franco Uncini di Recanati, aveva ospitato anche una delegazione proveniente dal Messico, i bikers del motoclub OGT’s, con loro avevano visitato Caldarola.

Tutti sono rimasti favorevolmente colpiti dalla bellezza del paese dell’entroterra. Tirate le somme della “Vintage Fest” il nutrito gruppo di centauri, capitanati dal presidente Antonio Tarica, in compagnia del suo vice Paolo Ciarrocchi e del Road Captain Renzo Zinni domenica scorsa hanno nuovamente visitato Caldarola e consegnato l’assegno. I Riders Douhet sono già al lavoro per la prossima edizione, ancora più grande e con altri ospiti, questa volta provenienti dagli Stati Uniti, che si uniranno agli amici messicani già riconfermati. Un gruppo che continua a crescere, gli iscritti sono arrivati a 45 motociclisti vintage provenienti da tutte le Marche, e da qualche mese possono vantare anche una nuova sed: un caravan di 12 metri di lunghezza, posizionato in una zona recintata donata dalla famiglia Scarfiotti adattato per ospitare riunioni e momenti di relax e dipinto con disegni correlati al mondo su 2 ruote. In merito alla donazione il sindaco Giuseppetti ha voluto ringraziare personalmente i bikers soprattutto per l’interessamento e l’affetto che dimostrato verso la comunità caldarolese e si è detto pronto e onorato ad ospitarli nuovamente anche il prossimo anno.