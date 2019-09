MACERATA - Sono 55 in tutto gli espositori per la 33esima edizione dell'evento, che si svolgerà nel weekend al centro fiere di Villa Potenza: in programma convegni, incontri e dimostrazioni di tutte le novità hi tech

di Mauro Giustozzi (foto di Fabio Falcioni)

Droni e auto elettrica. La 33esima mostra mercato dell’elettronica e mercatino dell’usato sarà nel segno di queste due tematiche, con convegni, incontri, dimostrazioni oltre ad una vasta presenza di espositori, 55 in tutto, dove i visitatori potranno sbizzarrirsi a trovare rarità e novità nel campo dell’elettronica. Il 14 e 15 settembre, presso il Centro fiere di Villa Potenza, si alzerà il sipario su una manifestazione tradizionale, organizzata dal Club CB Maceratese che ha il patrocinio di Regione, Provincia e Comune di Macerata. L’inaugurazione è fissata per le ore 10 di sabato mentre nei due giorni la mostra sarà visitabile con orario ininterrotto dalla 9,30 alle 20 di sabato e dalle 9 alle 19 di domenica.

A presentare questo evento Fabio Maccari responsabile organizzativo della Fiera dell’Elettronica, l’ingegnere Stelvio Calafiore della spin off Istambiente di Unicam nonché referente tecnico di Contram e Fausto Capalbio vice delegato regionale di Rdn (Rescue Drone Network), visto che proprio l’utilizzo, la tecnologia e il futuro legato ai droni sarà uno dei punti centrali della manifestazione. «Come tutti gli anni questa esposizione si presenta col segno delle novità e delle sorprese – ha esordito Fabio Maccari – che riguardano il settore elettrico ed elettronico. In questa edizione due sono i temi che poniamo all’attenzione generale e di chi verrà a visitare la fiera. Il primo aspetto sarà legato alla mobilità sostenibile e con la collaborazione di Unicam avremo per la prima volta il salone dell’auto elettrica, con esposizioni di veicoli e del primo bus elettrico marcato Contram oltre alla presenza di sette concessionari auto di zona che porteranno al seguito veicoli ibridi e totalmente elettrici in esposizione. L’altro focus sarà quello legato ai droni, all’utilizzo di questo strumento sia per aspetti legati alla sicurezza che per scopi operativi e lavorativi. Ci saranno prove con i droni, alcuni dei quali potranno essere guidati anche dai visitatori nei due giorni nonché esibizioni di elicotteri acrobatici se il meteo ce lo consentirà».

Due i convegni che sono in scaletta nella giornata di sabato 14 settembre: il primo alle ore 10 avrà come tema ‘Mobilità e sostenibile, l’elettrico grande opportunità’ a cura di Unicam e Contram. Il secondo previsto per le 15,30 riguarderà ‘Droni e applicazioni civili’ impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto nei servizi di pubblica utilità a cura dell’associazione nazionale Rdn. «La mobilità sostenibile non è il futuro ma per noi è già il presente – ha affermato Stelvio Calafiore responsabile della spin off Istambiente di Camerino – nel senso che l’uso di mezzi elettrici, non solo auto mavanche bike e monopattini, sta prendendo sempre più piede. Sin da prima del terremoto con la collaborazione di Contram abbiamo messo in piedi un progetto che si indirizza in questa direzione. Non è un caso che Contram abbia acquistato il primo e unico bus elettrico presente nelle Marche e che nello stand presente in mostra sarà esposto assieme ad altre due auto elettriche come la Zoe e la Tesla. I visitatori potranno toccare con mano questa realtà, chiedere informazioni e avviarsi così verso un percorso di mobilità sostenibile che rappresenta l’unico modo per rispettare l’ambiente e combattere l’inquinamento».

Protagonisti alla 33esima edizione della Fiera dell’Elettronica saranno i droni, apparecchiature sempre più utilizzati sia a scopi civili, che professionali e di sicurezza per quello che riguarda le forze armate e la Protezione civile del nostro Paese. «L’associazione Rdn –ha sottolineato il delegato marchigiano Fausto Capalbio- è una rete di professionisti volontari italiani che si mette a disposizione per le emergenze. Abbiamo 250 soci per una flotta di 500 droni che possono intervenire in qualsiasi momento grazie alle abilitazioni ed all’esperienza di piloti di droni che provengono da aviazione civile, commerciale e militare, da forze dell’ordine e protezione civile. Recentemente Rdn ha collaborato con il club Cb Maceratese in una esercitazione effettuata nelle zone colpite dal terremoto, in particolare Castelsantangelo sul Nera e Camerino, mostrando quelle che sono le potenzialità di questo strumento che può essere sostitutivo degli elicotteri, con costi nettamente inferiori, in caso di ricerca di persone scomparse o incendi. Durante questa manifestazione mostreremo quelle che sono le potenzialità dei droni anche interagendo con altri luoghi italiani dove si svolgeranno manifestazioni analoghe».