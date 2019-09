SECONDA CATEGORIA - Con il centesimo gol del bomber, i ragazzi di mister Cencioni agganciano il pareggio allo scadere nel match con l'Abbadiense e passano il turno

Finisce 1-1. L’Atletico Macerata conquista l’accesso alla seconda fase della Coppa Marche dopo una gara di grande sofferenza sul campo dell’Abbadiense, riacciuffando gli uomini di Santa Maria in Selva solo a due minuti dal fischio finale con il centesimo gol tra i senior di un mortifero Piccioni.

La cronaca – Fino al 93’ la gara dei ragazzi di mister Soldini era stata sostanzialmente impeccabile, concedendo poco o niente alle sporadiche sortite offensive dell’Atletico e cercando di trafiggere la retroguardia maceratese con le scorribande di Bianchi ed Helou. Proprio al bomber treiese si strozza l’urlo in gola a metà della prima frazione di gioco quando, lanciato in maniera eccellente in profondità, si trova a tu per tu con Mastrocola, il centravanti opta per una soluzione potente e centrale che il montante respinge fragorosamente al mittente. Al quarto d’ora della ripresa Bianchi pareggia i conti con la malasorte sfruttando un cross basso deviato in maniera non definitiva dalla difesa e toccando quel tanto che basta per trafiggere il subentrato Gattari. L’1-0 pareggia il risultato dell’andata e garantirebbe ai padroni di casa di giocarsi la qualificazione ai calci di rigore. Per scongiurare la lotteria dei tiri dal dischetto l’Atletico tenta un forcing nel finale, trovando la giocata decisiva nei minuti di recupero: Mancini lavora un bel pallone a centrocampo e serve in verticale Piccioni, il filtrante viene deviato, la palla si impenna, ma raggiunge comunque Piccioni che senza pensarci due volte lascia partire un destro al volo che si infila all’incrocio, trafiggendo un attonito Piermattei. Due minuti dopo il triplice fischio che qualifica l’Atletico Macerata.

Il tabellino

ABBADIENSE: Piermattei, Grioli, Mari, Pandolfi, Picchio, Testa, Gega, Cotichelli (70’ Bartoloni), Bianchi Buresta (60’ Sabbatini), Helou (90’ Scattolini). All.Soldini

ATLETICO MACERATA: Mastrocola (46’ Gattari), Rocchi, Feliziani, Gigli (62’ Sampaolesi), Ortenzi, Staffolani, Mancini, Lombi, Piccioni, Zerani (62’ Miglietta), Firmani (46’ Catalano). All. Cencioni

RETI: Bianchi, Piccioni

ARBITRO: Andrea Luchetti

NOTE: spettatori 100 ca.