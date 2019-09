Recanati capitale della Robotica

SCUOLA - Una giornata formativa regionale per docenti che coinvolge gli atenei marchigiani

Non solo poesia, Recanati per un giorno capitale della Robotica educativa. La città leopardiana ospita una giornata di studi regionale coinvolgendo tutti gli Atenei delle Marche. Oltre 250 insegnanti iscritti. E’ in programma per il 12 settembre un momento formativo di rilievo che verrà ospitato al teatro Persiani di Recanati nell’ambito della programmazione nazionale del Ministero dell’Istruzione. Rivolto a docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado il seminario è supportato dall’Ufficio Scolastico Regionale in accordo con il Comune di Recanati, l’istituto comprensivo “Beniamino Gigli” di Recanati e le quattro università regionali di Ancona, Camerino, Macerata e Urbino. «Quando nel 2015 ho voluto istituire il Coderdojo a Recanati – ha dichiarato l’assessore alle culture, turismo e pubblica istruzione – non pensavo potesse avere sviluppi simili. In quel periodo ancora non si parlava di coding e far capire di cosa si trattava non era facile. Oggi Recanati è diventata un polo importante grazie al lavoro di molti tra insegnanti e privati che hanno creduto come me in questo importante strumento di stimolo e di sviluppo per l’apprendimento delle alunne e degli alunni attraverso la tecnologia. La giornata del 12 è un’occasione molto importante per l’immagine culturale e formativa della nostra città, perchè Recanati non è solo poesia, musica e arte ma è anche formazione con ottimi insegnanti e scuole di ogni ordine e grado, e la giornata di oggi ne è la testimonianza». La giornata di studi dal titolo “La robotica educativa come strumento per lo sviluppo del bambino e del ragazzo” è dedicata all’integrazione della robotica educativa nei processi di apprendimento rivolta ai Dirigenti, agli animatori digitali e ai docenti interessati delle scuole di ogni ordine e grado. Nella prima sessione del seminario si ripercorrerà, attraverso gli interventi dei tecnologi dell’”Indire” e dei docenti dei quattro Atenei della regione, il ricco repertorio degli sviluppi educativi della robotica, al fine di valorizzare il sostegno da essa offerto ai processi di apprendimento. La sessione pomeridiana sarà dedicata all’illustrazione delle migliori pratiche delle scuole. A questo scopo le scuole sono state invitate a presentare entro il 29 agosto 2019 le esperienze e i progetti realizzati, secondo le indicazioni nelle indicazione. Un’apposita commissione ha individuato i progetti e le esperienze più significative rispetto a: valore pedagogico, integrazione nel curricolo e la documentazione dei risultati. Le attività selezionate, rispettivamente quattro per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo e quattro per il secondo ciclo, saranno illustrate nel corso della sessione del 12 settembre e le scuole individuate riceveranno un set di materiali didattici offerto dalle imprese del settore che collaborano alla realizzazione dell’iniziativa. Nella stessa sessione pomeridiana ai partecipanti verrà inoltre offerta l’occasione di sperimentare un approccio diretto alla robotica educativa partecipando ai laboratori guidati da insegnanti ed esperti allestiti con la supervisione scientifica delle Università intervenute.