TOLENTINO - Tanti ospiti al Politeama per l'appuntamento dedicato allo sport più popolare con il vertice della federazione

I soci del Rotary di Tolentino, presieduto da Carla Passacantando, l’altro pomeriggio hanno incontrato Gabriele Gravina, presidente della Federazione italiana giuoco calcio, al Politeama. Ed è stato un interessantissimo appuntamento sul tema “Il calcio nella società di oggi”, durante il quale il presidente, eletto il 22 ottobre 2018 con il 97,2% dei voti, ha illustrato come è cambiata la Figc da quando la dirige. «Lo scorso ottobre cessava per la Federazione – ha detto – un periodo di grande crisi, un momento di difficoltà legato soprattutto ad una fase commissariale delicata, un periodo duro che era il segno tangibile di un’incapacità da parte di chi aveva governato. Il 97,2% di consensi è stato un messaggio per evidenziare l’esigenza per ripartire, un momento di rilancio, una rivoluzione culturale. Abbiamo così lavorato in maniera intensa su progetti raccogliendo idee, ma sopratutto abbiamo cercato di dare certezza al sistema, cioè regole di riferimento fondamentali».

Si è parlato della Nazionale italiana di calcio che è prima nel girone per la qualificazione agli Euro 2020, delle prossime partite, ma anche dell’ottimo rapporto che c’è tra il presidente Gravina e mister Roberto Mancini. Gravina si è fermato a parlare con i rotariani e con i tanti ospiti presenti, Fabio Sturani della Regione Marche, Fabio Luna, presidente del Coni Marche, Mario Baroni, sindaco di Muccia, Stefano Belardinelli, presidente del Cus di Camerino, Andrea Passacantando, presidente di Copagri Macerata. C’erano anche il calciatore del Tolentino Luca Cicconetti, il presidente e vice del Borgorosso, Michele Borri e Silvano Ronconi, il presidente dell’associazione sportiva Caldarola, Simone Castellani.