CINGOLI - L'iniziativa che ha portato sul palco dei viali Valentini "Get Far" ha riscosso grande successo. Nel set del protagonista della serata, una selezione remixata delle maggiori hit dance degli ultimi 30 anni

L’estate finisce con le mani al cielo a Cingoli. Grande successo per la prima edizione del Music festival dei viali Valentini. Lo scorso sabato quasi 4mila persone sono arrivate sul Balcone delle Marche per una maratona di dj set culminata nello spettacolare show di Mario “Get Far” Fargetta. In una selezione di remix di canzoni dagli anni ’90 in poi, il maestro della dance italiana e internazionale ha fatto saltare il pubblico radunatosi davanti allo chalet Arena delle luci. In circa 90 minuti di esibizione, una sintesi fluida e chirurgica dei più grandi successi da discoteca degli ultimi 30 anni, partita da “Rhythm is a dancer”, passando per Gigi D’Agostino e la trap dei giorni nostri, per concludere con il remix dell’accoppiata “We will rock you/We are the champions” dei Queen. Grande soddisfazione per il sindaco Michele Vittori, principale promotore dell’iniziativa, che dal palco ha ringraziato il numeroso pubblico (di tutte le età) e ha dato l’appuntamento all’anno prossimo.