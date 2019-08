CIVITANOVA - Inizieranno lunedì in corrispondenza della pista ciclabile sulla strada di collegamento fra Villa Eugenia e il rione Villa dei Pini, via Abruzzo e via Aristotele

Lunedì partiranno i lavori di restyling del manto stradale e la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati in asfalto in corrispondenza della pista ciclabile sull’arteria di collegamento fra Villa Eugenia e il rione Villa dei Pini, via Abruzzo e via Aristotele e dureranno fino a venerdì 6 settembre. L’ufficio tecnico del Comune di Civitanova comunica che la strada rimarrà chiusa. L’accesso per il poliambulatorio è consentita solo da via Civitanova, unitamente ai residenti. Da domani saranno predisposti i preavvisi su via Civitanova e su via D’Annunzio.