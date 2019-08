ATENEO - Le domande di iscrizioni hanno già superato quota 2 mila. Tra le novità di quest’anno: corsi in diritto delle nuove tecnologie, costi ridotti per l’e-learning e 15 nuove borse di studio per i più meritevoli

Il secondo appuntamento dell’Open day targato Unimc attira matricole da tutta Italia. Marche, Abruzzo, Puglia ma anche Ferrara, Latina, Catania, Salerno: queste alcune delle provenienze registrate fra gli aspiranti studenti universitari. L’andamento della partecipazione rispecchia quello delle domande di iscrizioni che a poco meno di un mese dall’apertura hanno superato quota 2mila.

Ricchissimo il programma predisposto per la giornata: presentazioni dei singoli corsi di laurea nei dipartimenti, il corner dedicato ai genitori, i vari tavoli ai quali presentarsi per chiedere informazioni di approccio ad una nuova struttura, molto articolata e con tanti servizi a disposizione degli studenti. Tra le tante novità il corso magistrale in Scienze giuridiche per l’innovazione, offerto dal dipartimento di giurisprudenza con due curricula: diritto e sicurezza delle nuove tecnologie e trasporti marittimi e logistica portuale. Poi, il percorso Cielip (Comparative, International and European Law and Innovation Programme) organizzato sempre dal distaccamento di giurisprudenza. Altra novità didattica un corso a titolo doppio con l’Albania in Ricerca storica e risorse della memoria.

Anche in questa occasione si dimostra che la scelta dell’università è una scelta condivisa all’interno delle famiglie. Lo testimonia l’alto numero di genitori che non si limitano a svolgere il ruolo di accompagnatori ma si fanno parte attiva e dimostrano grande attenzione per l’offerta dell’ateneo. Lo stesso rettore, Francesco Adornato, è rimasto per l’intera mattinata ad accoglierli, salutarli, parlare con loro spiegando cos’è l’Università di Macerata e quali sono le opportunità che le matricole possono avere iscrivendosi. Qualità, eccellenza, innovazione, inclusione e futuro sono le parole chiavi alla base delle proposte UniMC. Parlando alle giovani e ai giovani presenti, Adornato ha sottolineato che «l’ateneo sente la responsabilità di vedersi affidata la formazione degli adulti di domani. Il periodo degli studi universitari è il periodo più fecondo e prolifico, quello in cui si gettano le basi delle persone che saremo, quello che si ricorderà per tutta la vita. L’Università di Macerata è pronta ad accogliere futuri studenti, facendoli entrare in una vera e propria comunità».

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre, ma è possibile iscriversi anche successivamente fino al 15 gennaio, pagando una piccola mora. Per chi non ha potuto partecipare, sono disponibili vari possibilità di contatto con l’ateneo: l’InfoPoint resta aperto dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle ore 13,30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle ore 17. Tutti i giorni è possibile prenotare incontri informativi con visita alle sedi universitarie scrivendo a orientamento@unimc.it. Possibile anche la consulenza orientativa individuale o di gruppo con un esperto: per questo servizio è necessario prenotarsi scrivendo a consulenza.orientativa@unimc.it. Anche la Scuola di studi superiore Giacomo Leopardi resta a disposizione, per informazioni e supporto nella compilazione delle domande di ammissione. E le migliori matricole, oltre a frequentare il corso di laurea prescelto, potranno accedere a percorsi didattici integrativi di alto livello, godendo dell’esenzione totale dalle tasse, vitto e alloggio gratuiti.

Altra informazione importante riguarda l’E-learning e la possibilità di seguire il corso di studio prescelto nei tempi e nei luoghi che ciascuno ritiene più opportuni, studiando con l’assistenza di un tutor, con l’ausilio di materiali, di strumenti e di forum messi a disposizione online. Da quest’anno il contributo per il servizio aggiuntivo in modalità e-learning di Unimc è stato notevolmente ridotto: 400 euro se l’iscrizione è a tempo pieno e 280 euro se l’opzione scelta è a tempo parziale. Inoltre, per l’anno accademico in arrivo, l’Università di Macerata ha istituito un concorso per l’assegnazione di 15 borse di studio di circa 3300 euro, destinate a studenti particolarmente meritevoli che non abbiano ancora compiuto 30 anni.