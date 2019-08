LA DECISIONE dei sindaci dell'Ambito territoriale 15 per omaggiare la prima coordinatrice e «affinché il suo grande esempio non sia dimenticato»

«Ha sempre voluto guardarsi intorno per aiutare le persone che ne avessero bisogno. Ha sempre cercato le nuove fragilità che via via le comunità e la società producevano. Nel suo impegno istituzionale ha costruito e formato le coscienze di tanti giovani verso gli insegnamenti di dedizione per l’altro. Questo era e questo continua a essere Brunetta Formica». Sono le parole del sindaco di Macerata Romano Carancini per annunciare la decisione di tutti i sindaci dell’Ambito Territoriale 15 di istituire un premio di laurea a lei dedicato, «affinché il suo grande esempio non sia dimenticato». A due anni dalla scomparsa prematura di Brunetta Formica, primo coordinatore dell’Ats 15 e fautrice dell’attuale assetto operativo attraverso la rete integrata di interventi e Servizi Sociali locali, avvenuta il 22 agosto 2017, il comitato dei sindaci dell’ambito la ricorda, dunque, con l’istituzione di un premio di laurea di 1.000 euro a lei intitolato, che verrà assegnato ad una tesi di laurea magistrale in Servizio Sociale, con le caratteristiche indicate nel bando pubblicato in questi giorni. Il bando è destinato ai laureati in uno degli atenei delle Marche negli anni dal 2016 al 2019 con una tesi su temi caratterizzanti la competenza dell’Ambito Territoriale Sociale quali, ad esempio, la programmazione di politiche sociali, la progettazione sociale, l’organizzazione dei servizi. Le domande di ammissione al concorso e la relativa documentazione come indicata nel bando disponibile nel sito dell’Ats 15 (www.ats15.marche.atsit.it) dovranno pervenire via Pec all’indirizzo comune.macerata.ambitosociale15@legalmail.it, entro il 31 gennaio 2020 con la dicitura “Premio di Laurea Brunetta Formica”. Le candidature saranno valutate da una commissione che sarà nominata dall’ufficio Ambito Territoriale Sociale 15 e il premio sarà conferito con determina del dirigente entro il mese di marzo 2020.