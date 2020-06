ISTRUZIONE - In aggiunta all’organico ordinario, assegnati per gli istituti delle Marche oltre 200 posti aggiuntivi di personale Ata. Oltre ai 54 insegnanti e ai 23 collaboratori in più disposti per tutte e quattro le regioni colpite dal sisma

Istituiti per il prossimo anno scolastico ulteriori posti in aggiunta all’organico ordinario di insegnanti e personale Ata per le scuole del cratere. Il decreto del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche andrà a beneficio delle quattro regioni colpite dal sisma. Si tratta di 54 tra collaboratori scolastici e assistenti amministrativi e tecnici e di 23 posti di personale docente ed educativo, che saranno attivati dal 1° settembre, con l’avvio dell’anno scolastico, fino al termine dello stesso. La spesa complessiva ammonta a oltre 180mila euro mensili, coperta dai fondi stanziati dal ministero dell’Istruzione. «Il provvedimento – spiega l’Ufficio scolastico regionale – sottoposto ai visti di legittimità della Corte dei conti e di regolarità amministrativo contabile della Ragioneria Territoriale dello Stato di Ancona, è stato adottato dopo un’attenta valutazione dei fabbisogni rilevati dalle scuole delle zone interessate attraverso la compilazione di una apposita scheda online. Valutazione effettuata in base a criteri quali, per il personale Ata, l’elevato numero di istituti, l’incidenza dei portatori di handicap, la durata del tempo scuola e la presenza di laboratori e, per il personale docente ed educativo, la ridotta dimensione delle aule e un numero di alunni prossimo al limite massimo definito per classe dalla legge. Il provvedimento prevederà l’eventuale sdoppiamento nei casi in cui lo si ritenga opportuno per la sicurezza o la qualità della didattica». Sulla base degli stessi criteri, è stata autorizzata, sempre con decreto del direttore generale dell’Usr, per le scuole dell’intero territorio regionale, l’assunzione per il prossimo anno scolastico di ulteriori 232 unità di personale Ata (collaboratori scolastici, assistenti tecnici ed amministrativi), che si aggiungono ai 5.952 posti già assegnati alle scuole. La decisione, anche in questo caso, ha fatto perno sulle esigenze espresse dalle istituzioni scolastiche, sulla base della necessità di assicurare il regolare funzionamento delle stesse e potenziare l’organizzazione del servizio scolastico marchigiano.