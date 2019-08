SORPRESA sulla spiaggia verde. I due hanno anche giocato a calcio con alcuni ragazzi

Dai pascoli alla riva del lago di Fiastra. Sorpresa oggi al lago quando nella spiaggia verde sono arrivati Vinicio Capossela e Neri Marcorè, “reduci” dall’ultima tappa di RisorgiMarche che ieri ha visto protagonista proprio il cantautore nella vicina Macereto di Visso (leggi l’articolo).

«Non avevo idea che venissero, è stata una bella sorpresa – racconta Emanuela Leli, che gestisce l’attività affacciata sul lago -, ed è la prima volta che vedo qui Capossela. Mi ha anche fatto i complimenti per il “panino dei Sibillini” (con il cinghiale, ndr) che ha assaggiato insieme ad altri prodotti tipici che abbiamo qui. Hanno portato il sole in una giornata un po’ grigia. Marcorè ha il grande dono di regalare sorrisi e noi abbiamo bisogno anche di leggerezza». Capossela e Marcorè non si sono risparmiati nemmeno “sul campo”, con una partitella a calcio insieme ad alcuni ragazzi presenti.