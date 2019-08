L'APPUNTAMENTO, ultimo della rassegna, in programma domani alle 21,15 in piazza Cavallotti

È arrivato all’ultimo appuntamento la rassegna Musica Intorno, suoni e luoghi delle comunità. Dopo i successi dei precedenti tre concerti, la Form si esibisce con il suo Opera Ensemble domani alle 21,15 a Caldarola, in piazza Cavallotti, con il suggestivo scorcio del Castello Pallotta. Insieme all’Orchestra, per la serata di Gala Belcanto, c’è il soprano Marta Torbidoni. Musiche di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Vincenzo Bellini; ingresso libero. Musica Intorno, suoni e luoghi delle comunità fa parte del progetto C-Vivo, finanziato attraverso il bando regionale riservato ai Comuni delle zone colpite dal terremoto del 2016; una iniziativa, sostenuta dall’intesa Mibact e Regione Marche, realizzata in collaborazione con i Comuni di Caldarola e Serrapetrona, di cui la Form è soggetto promotore e attuatore.