CIVITANOVA - Ordinanza di modifiche alla circolazione e sosta e divieto di vendita di superalcolici dalle 14 a mezzanotte per il primo appuntamento dell'estate in piazza

Concerto di Giusy Ferreri, dalle 14 di domani fino a mezzanotte scattano i divieti di sosta e le modifiche alla viabilità. Firmate le ordinanze per il divieto di vendita di super alcolici e somministrazione di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro. La città si prepara al primo concerto della stagione estiva in piazza, domani sera alle 21,15 in concerto Giusy Ferreri. Per l’occasione scatteranno le misure di prevenzione e sicurezza. Resa nota oggi l’ordinanza che disciplina il traffico e la viabilità.

Il provvedimento prevede, dalle ore 14 alla fine dello spettacolo il divieto di sosta con rimozione e il divieto di transito per auto, motoveicoli e biciclette in corso Umberto I (tratto che va da dall’intersezione con via Trento all’intersezione via Buozzi/vialetto Nord), piazza XX Settembre (tratto antistante il Palazzo Comunale esclusi i veicoli di soccorso e di polizia), vialetto Nord, vialetto Sud, via Buozzi (esclusi soccorso, polizia e disabili), viale Vittorio Veneto (dall’intersezione con via Cavour all’intersezione con il Vialetto Sud esclusi i veicoli al servizio di persone disabili munite di contrassegno). Il divieto di transito e di fermata per tutte le auto, i motoveicoli e le biciclette nell’area di parcheggio di piazza XX Settembre dalle ore 14 alle ore 24 e comunque fino al termine dello spettacolo. Il divieto di fermata per tutti i veicoli in via Matteotti (lato Ovest, per circa 20 metri, dall’intersezione con via Trento direzione Nord, per la realizzazione di una corsia di immissione su via Matteotti dei veicoli provenienti da via Trento). Divieto di fermata per tutti i veicoli in via Trieste, in piazza Don Ramini dalle ore 8.00 alle ore 24 esclusi i veicoli autorizzati dall’Ufficio Turismo con esposizione dello specifico contrassegno. Il traffico per chi entra da San Marone sarà deviato in via Trieste e per chi arriva invece da Corso Umberto in via Trento. Deviazione su via Cavour per chi arriva da viale Vittorio veneto. Dalle 19 alle 24 divieto di vendita e somministrazione alcolici e bevande in bottiglie e bicchieri di vetro in piazza e sui vialetti nord e sud.