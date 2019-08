POTENZA PICENA - L'edificio di San Francesco è stato già messo in sicurezza con una spesa di oltre 100mila euro. Venerdì la verifica dei tecnici

E’ stato fissato per venerdì prossimo il sopralluogo dei tecnici della Sovrintendenza delle Marche, per verificare le condizioni di sicurezza dell’edificio che ospita la chiesa di San Francesco a Potenza Picena. La struttura è di proprietà del Fondo edifici di culto del ministero dell’Interno. A seguito del maltempo dello scorso 9 luglio, caratterizzato da pioggia e forti raffiche di vento, la copertura a laterizio dell’edificio è stata divelta e letteralmente frantumata. Pezzi di coppi sono caduti nell’area circostante del Pincio–Belvedere Donatori di Sangue e lungo la scalinata di via Trento, causando una situazione di pericolo. «Già il giorno dopo – ha precisato il vice sindaco, Giulio Casciotti – abbiamo fatto un’ordinanza di divieto d’uso e immediata esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell’immobile, dell’area circostante e di tutte le altre zone della città in cui si è ritenuto necessario intervenire per l’incolumità dei cittadini. Un’area del Pincio è stata transennata mentre un impalcato di sicurezza è stato messo in opera in via Trento coniugando le esigenze di sicurezza con quelle dei residenti e delle attività commerciali che hanno così potuto continuare a far uso delle proprie abitazioni e dei negozi». Un intervento d’emergenza approntato in tempi rapidissimi dall’Ufficio tecnico comunale. I danni provocati dal fortissimo vento per la sola messa in sicurezza sono costati al Comune oltre 100mila euro.