MACERATA - Sono 50 studenti, 39 femmine e 11 maschi, in gran parte marchigiani

Sono cinquanta i primi iscritti all’anno accademico 2019/20 dell’università di Macerata, trentanove femmine e undici maschi. Ieri, giorno di apertura delle immatricolazioni, in tanti si sono registrati sulla piattaforma on line www.studenti.unimc.it. Di questi, trenta sono marchigiani, mentre gli altri provengono da Abruzzo, Puglia, Sicilia, Veneto e Lazio. I dipartimenti più scelti sono anche quelli che possono contare su un’offerta formativa più ampia, ovvero quelli di studi umanistici, che comprende i corsi di laurea in lettere, lingue, storia e filosofia, e di scienze della formazione, beni culturali e turismo. I più giovani sono due ragazzi di diciotto anni, il più “vecchio” ne ha ventotto. L’università di Macerata conferma la sua vocazione alle scienze umane e sociali, offrendo 11 corsi di laurea triennale, due magistrali a ciclo unico e 15 magistrali in economia, giurisprudenza, scienze politiche, comunicazione, relazioni internazionali, scienze della formazione e pedagogia, beni culturali, turismo, lingue, mediazione, lettere, storia e filosofia, scienze giuridiche e scienze per il servizio sociale.

Tra le novità di quest’anno, il nuovo corso in scienze giuridiche per l’innovazione, con due indirizzi di forte appetibilità per il mercato del lavoro, focalizzati su “Diritto e sicurezza delle nuove tecnologie” e “Trasporti marittimi e logistica portuale”. Tre sono i corsi di laurea impartiti in lingua inglese e nove quelli a titolo doppio o multiplo. Questi consentono agli iscritti magistrali di conseguire una laurea valida sia in Italia che all’estero. A completare l’offerta, un corso di dottorato in inglese a titolo doppio, programmi di mobilità, e l’istituto Confucio, riferimento nazionale per lo studio della lingua cinese. La scuola di studi superiori Giacomo Leopardi seleziona invece i migliori diplomati degli istituti secondari, per destinarli a un percorso di eccellenza, con l’esenzione dalle tasse e l’ospitalità gratuita negli alloggi universitari. Per maggiori informazioni in merito, consultare il sito web www.scuolastudisuperiori.unimc.it.

Anche sul tema contributi e tasse universitarie l’attenzione è altissima. Oltre alla no-tax area, fino a 15mila euro di isee, sono previste riduzioni significative in base al merito e al reddito. Riconfermati anche l’esonero totale per gli studenti provenienti dalle aree del sisma e l’esonero parziale per chi si iscrive al primo anno di giurisprudenza. Durante il periodo estivo, ad eccezione della settimana di ferragosto, Unimc resta a disposizione di chiunque voglia visitare le sedi o raccogliere informazioni sui corsi di laurea. Il 29 agosto, poi, l’ateneo organizzerà l’Open day, durante il quale docenti e tutor presenteranno l’offerta formativa: un’occasione utile per parlare con gli addetti all’orientamento, raccogliere informazioni su alloggi e borse di studio, e farsi un’idea di come funziona l’università di Macerata. Per informazioni e iscrizioni: www.unimc.it/openday.