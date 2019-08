SERRAPETRONA - Domani il concerto Two Sides per la rassegna dedicata a suoni e luoghi delle comunità promossa dalla Form

Secondo appuntamento della Form con la rassegna Musica Intorno, suoni e luoghi delle comunità. Dopo il primo concerto di Caldarola, molto apprezzato dal pubblico che ha affollato il Castello di Croce, domani 2 agosto è la volta del Quartetto d’archi Musicauna che propone Two sides, con musiche di Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Ryūichi Sakamoto, Bill Evans.

Il concerto, ad ingresso libero, si svolge a partire dalle 21.15 nel Giardino della Chiesa di San Francesco di Serrapetrona. E proprio il comune dell’entroterra maceratese ospita anche il terzo appuntamento, in programma lunedì 5 agosto in piazza Santa Maria. Protagonista Nino Rota Ensemble con Musica, cinema & more…; un quartetto femminile, unito dalla grande passione per la musica e per il cinema, con voce, flauto, violino e pianoforte.

Chiusura in grande stile a Caldarola, in piazza Cavallotti. Form Opera Ensemble e il soprano Marta Torbidoni, mercoledì 7 agosto, interpretano musiche di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Vincenzo Bellini per la serata di Gala Belcanto.

La rassegna musicale fa parte del progetto C-Vivo, finanziato attraverso il bando regionale riservato ai Comuni delle zone colpite dal terremoto del 2016, un progetto, sostenuto dall’intesa Mibact e Regione Marche, realizzato in collaborazione con i Comuni di Caldarola e Serrapetrona, di cui la Form è soggetto promotore e attuatore.