SAN GINESIO - Domenica 4 agosto "1000 Gru per Hiroshima" compie 10 anni. Il programma al parco di Colle Ascarano nel segno dell'arcobaleno

Appuntamento estivo per la comunità di Sanginesina e per tutti gli appassionati di Giappone e Pace domenica 4 agosto al parco di Colle Ascarano con la decima edizione della Festa della Pace 1000 Gru per Hiroshima. Il programma inizia alle 17 con i laboratori delle sensei giapponesi in kimono estivo. La sera dalle 21 spettacoli e incontri, gli ospiti, adulti e bambini, sono invitati ad indossare abbigliamento a tema per un photo contest. «La novità di questa edizione è il Tà Bù Rù, – scrivono gli organizzatori – è il Festival Internazionale dei tamburi di Sanginesio che avrà come primo Paese ospite il Giappone e i Potenti Taiko del Sensei Takuya Taniguchi. L’artista Fidia Faleschetti ha realizzato una t-shirt dedicata alle 1000 Gru di Hiroshima in esclusiva per la Festa della Pace che può essere personalizzata con il proprio nome in giapponese dalla Sensei Eri. Sarà ospite il comitato Pride delle Marche con il presidente Maria Cristina Mochi e segretario Elvio Ciccardini per un incontro di condivisione. Jimmy Cerquetella ricercatore indipendente parlerà di frequenze e della Nascita della Rete Telepatica 8G Armony per contrastare la follia della rete 5 G. Ancora in programma ritratti manga dal vivo con Michela Maurizi della Scuola di Manga di Civitanova e Kamishibai il contastorie giapponese per immagini a cura di Daniele Monti che narrerà la “Storia di Sadako Sasaki e delle 1000 gru della Pace”».

«Bon Odori Danza Spirituale Giapponese d’Estate in Kimono per connetterci con altre dimensioni. Chie Yoshida solista di Viola in una deliziosa performance “Preludio ” Bach e Brano Tradizionale Giapponese Sakura. Le Sensei Eri Kitagawa e Sachiko Yamaguchi in una performance a due mani Zen: Shodo (calligrafia Giapponese) a grande formato e Ikebana arte dei fiori viventi. Vedremo i meravigliosi Bonsai del Vivaio Natura in Miniatura e potremo sperimentare un laboratorio a cura di Davide Steccioni per capire i rudimenti di questa antica arte nipponica .

Video contributo a cura di Corale G.Bonagiunta da San Ginesio brano Splendido Diamante Giocheremo ad Hagoita una antica versione del Volano Giapponese e se vorrete potrete indossare una Yucata estiva per fare un selfie. “Reiwa” la nuova era Giapponese significa Armonia. La pace ha i suoi colori e le sue frequenze questo il tema di questa edizione Arcobaleno. Festa della Pace per creare un evento aggregante a sostegno di un valore impermanente. Un concetto universale, filtrato attraverso la sensibilità giapponese di una bambina diventata simbolo di pace nel mondo,

dove il dramma si trasforma in speranza, dove la fantasia e la creatività uniti all’intenzione possono essere il motore dei sogni».

L’evento è organizzato dal Centro Wabisabiculture con la partecipazione del comune di San Ginesio e della Proloco.