CASTELRAIMONDO - La kermesse andrà in scena il 2 agosto alle 21,30 in piazza della Repubblica. Il riconoscimento ad aziende, società sportive, enti pubblici, medici e prof. Premio speciale anche all'attore Franco Nero. A sorpresa, confermata la presenza del pugile Roberto Cammarelle

Attesa per Marche in Vetrina, la serata di gala che ha come comune denominatore l’eccellenza delle Marche. Per l’ottavo anno consecutivo sarà ospitata a Castelraimondo, in piazza della Repubblica, venerdì 2 agosto alle 21,30, con un parterre di ospiti speciali e tante aziende e personalità a cui sarà assegnato il premio Cassero d’Argento. Una tradizione, ormai, per il territorio l’evento ideato da Vladimiro Riga e organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale, che coniuga alla perfezione territorio, lavoro, imprenditorialità, spettacolo, intrattenimento e talento e celebra chi ha saputo distinguersi nel proprio settore.

I PREMIATI – Ecco chi saranno le eccellenze che riceveranno il Cassero d’Argento, in ordine assolutamente casuale. Il ristorante Il Gabbiano di Civitanova, TecnoIn Srl di Camerino, 6Tour di Camerino, SiFa Tecnology di Sassoferrato, Me.Te.Ma. Srl di Camerino, Scr Arredamenti di Matelica, Leonalli Lanfranco di Castelraimondo, Imballaggi Marinelli Ugo di Camerino, Prosilas Srl di Civitanova; per lo sport saranno premiate Lube Volley e Matelica Calcio per i titoli vinti, l’Unione Montana Potenza Esino Musone, i medici Maria Cacciamani, Angelo Mantovani, Franco Linci e Vincenzo Felicioli del reparto di Ginecologia e Ostetricia di San Severino, la dirigente scolastica dell’Istituto Strampelli di Castelraimondo, Pierina Spurio. Premi speciali anche per gli ospiti l’attore Franco Nero, Giampiero Solari, regista televisivo e teatrale, e Teresa De Santis, prima donna alla direzione di Rai 1.

GLI OSPITI – Un parterre di ospiti sempre più nutrito quello dell’edizione 2019 di Marche in Vetrina, che vede protagonisti la showgirl Pamela Prati, i maestri di ballo Samuel Peron e Samanta Togni di Ballando con le Stelle, Michele Torpedine, produttore discografico e manager, il chitarrista internazionale Alex Fox, la soprano Anastasya Snyatoskaya, con la musica e l’intrattenimento di Riccardo Foresi e la That’s Amore Swing Orchestra e la conduzione di Attilio Romita. A sorpresa, confermata anche la presenza del pugile Roberto Cammarelle, olimpionico ai Giochi di Pechino del 2008 e campione del mondo dilettanti nel 2007 e nel 2009. È ancora possibile prenotarsi per prendere parte alla cena che si svolgerà in Piazza della Repubblica durante l’evento, organizzata dal ristorante Tre Stelle. L’ingresso allo spettacolo è gratuito. Marche in Vetrina si realizza con la collaborazione di Siae, del main sponsor Banca Mediolanum e Massimo Paoloni, di Siae e con la presenza di Legambiente e Unicam.