PREMIAZIONE - Il primo cittadino ha ricevuto Alex Mircoli, vincitore del primo premio "LoopQPrize" per la programmazione di software di intelligenza artificiale

Il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica e Alex Mircoli, assegnista all’Università Politecnica delle Marche, insieme a Palazzo Sforza per una grande festa. Residente dal 2015 a Civitanova, ma originario di Fermo, 31enne, Mircoli si è aggiudicato il primo premio al LoopQPrize, per il miglior sistema di intelligenza artificiale, disciplina che studia come progettare e programmare software intelligenti, capaci di aiutare l’uomo nelle sue attività. Si tratta di una competizione per studenti, dottorandi, post-dottorandi e assegnisti, promossa dalla Loop AI, azienda della Silicon Valley, che ha messo a disposizione del vincitore 5mila euro e un soggiorno di tre mesi per un’esperienza lavorativa nella ditta americana.

«Alex è un cittadino che ci rende tutti orgogliosi – afferma Ciarapica – Alla competizione, infatti, hanno partecipato 42 candidati provenienti da moltissime università italiane. Una materia specialistica che guarda verso un futuro sempre più prossimo, in cui l’intelligenza artificiale sarà il nostro pane quotidiano». «Auguro ad Alex – conclude il sindaco – di tornare da noi a fare qualcosa d’importante, per il bene del nostro paese. Spero non sia uno dei tanti cervelli in fuga che purtroppo, e troppo spesso, sono costretti a lasciare la nostra Italia per accrescere il potenziale di altri paesi». A, Mircoli, in un clima di grande cordialità, ha raccontato il suo percorso accademico, lavorativo e come è arrivato ad aggiudicarsi il premio. Si è laureato con il massimo dei voti in Ingegneria informatica e dell’automazione e ha conseguito il dottorato di ricerca in Ingegneria dell’informazione all’Università Politecnica delle Marche, sotto la supervisione della professoressa Claudia Diamantini e del professore Domenico Potena. Al momento svolge ricerca su tematiche relative all’intelligenza artificiale e al machine learning.