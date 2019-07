POTENZA PICENA - Il capogruppo dei pentastellati Stefano Mezzasoma ha presentato una mozione per impegnare l'amministrazione ad opporsi al progetto di Rfi

«Il progetto potrebbe bloccare l’aereazione e concentrare gli inquinanti atmosferici della ferrovia e della Statale 16, togliendo inoltre la visuale verso il mare a molte delle abitazioni, con conseguente depauperamento del loro valore». Il capogruppo consiliare, e portavoce del M5S del comune di Potenza Picena, Stefano Mezzasoma riaccende i riflettori sulla questione delle barriere antirumore lungo la ferrovia che interessa tutto il nostro litorale, presentando la mozione “Contrarietà al progetto barriere antirumore di Rfi” impegnando il consiglio comunale e la giunta ad esprimere, con un atto ufficiale, la propria contrarietà al progetto esecutivo di Rfi alla installazione di veri e propri doppi muri di altezza fino ad 8 metri. «Come M5S – dice Mezzasoma – ci siamo interessati al problema dal novembre 2018; attivisti e consiglieri comunali hanno creato un gruppo di lavoro per raccogliere e presentare le istanze dei cittadini poiché la legge del 2004 prevede che il primo intervento sia fatto sulla fonte del rumore. Dopo il crescere della protesta anche la Regione Marche si è espressa in maniera negativa alle barriere così come proposte da Rfi. Il merito va ai numerosi gruppi comunali del M5S ed ai diversi comitati del litorale marchigiano che si oppongono ai doppi muri».