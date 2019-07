Cingoli 1848, trionfa Santa Maria:

applausi per la rievocazione storica

SUCCESSO di pubblico per la 31esima edizione del viaggio nel tempo tra i vicoli e le vie del centro storico. Nei tre giorni di appuntamenti grande entusiasmo per i figuranti in maschera e le gare per la conquista del Palio "Castrum Cinguli"

caricamento letture martedì 23 Luglio 2019 - Ore 15:02 -

Email 20 Condivisioni

Applausi per il viaggio nel tempo di Cingoli 1848. La 31esima rievocazione storica andata in scena lo scorso fine settimana sul Balcone delle Marche ha riscosso un grande successo di pubblico, con una partecipazione oltre le aspettative. L’iniziativa, organizzata dalla dirigenza di Cingoli 1848 (guidata dalla presidente Michela Sbergamo) e supportata dall’amministrazione comunale, da associazioni e dai cittadini, ha presentato una tre giorni ottocentesca animata dai figuranti in abiti d’epoca e dalla battaglia per il Palio dei Terzieri “Castrum Cinguli”. A gareggiare per il drappo disegnato dal professor Daniele Duranti sono state le squadre di San Giovanni Battista, San Nicolò e Santa Maria, le cui bandiere hanno colorato i balconi della città. Entusiasmanti le gare del tiro alla fune, della corsa con i sacchi, del taglio del tronco, della staffetta e soprattutto della corsa con le botti dai viali Valentini, passando per corso Garibaldi fino a piazza Vittorio Emanuele II. Al termine della kermesse ludica il responso ha decretato la vittoria del terziere di Santa Maria, che con 54 punti ha vinto di misura su San Nicolò che invece ne ha totalizzati 52. 34 è stato il punteggio del terziere di San Giovanni. Santa Maria arricchisce il suo albo d’oro portando a sei le vittorie. Molto apprezzati sono stati anche i giochi storici junior con il tiro alla fune e la rotta delle pigne. Questa la classifica finale dei più piccoli: San Nicolò con 14 punti, seguito da San Giovanni con 12 e Santa Maria con 10. La gara del tamburello ha riscosso particolare interesse tra il pubblico. I ragazzi delle tre formazioni hanno giocato con entusiasmo decretando la vittoria del terziere di San Giovanni, seguito da San Maria e da San Nicolò. Elegante e raffinata la soirée danzante, che ha chiuso la manifestazione presentata da Giovanni Sbergamo e Grethel Centanni, con i balli ottocenteschi presentati da Marche 800 con Cingoli 1848, Oasi Danze, la palestra Body & Soul, Beatrice Guerri, Lorenzo Cardinali e lo Spazio danza Jesi. Durante la serata sono stati proclamati anche i vincitori della seconda edizione del concorso “Il ’48 in vetrina”. Primo classificato il gruppo Green Vision Ottica Pietroni, seguito da Cingoli Immobiliare e l’oreficeria Giustiniani.









© RIPRODUZIONE RISERVATA