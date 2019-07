Castellini confermato direttore a Pediatria

MACERATA - Sostituisce all'ospedale cittadino il dottor Paolo Francesco Perri in pensione da giugno

Il dottor Roberto Castellini è stato confermato direttore di Pediatria e Neonatologia. Castellini continuerà a ricoprire il ruolo di direttore facente funzioni del reparto di Pediatria e Neonatologia del presidio ospedaliero unico di Macerata dell’Area Vasta 3 dell’Asur Marche. Lo ha stabilito, con apposita determina, il direttore dell’AV3, dottor Alessandro Maccioni, riconfermando nell’incarico affidatogli ad inizio anno il dirigente medico che in passato aveva guidato anche la Pediatria dell’ospedale “Bartolomeo Eustachio” di San Severino assumendo anche la responsabilità della struttura semplice dipartimentale di attività consultoriali. Classe 1959, il dottor Castellini ha iniziato la sua attività agli inizi degli anni Novanta come pediatra di base poi come assistente pediatra all’ospedale di Camerino. Castellini sostituisce nell’incarico il dottor Paolo Francesco Perri che da giugno ha cessato il servizio per collocamento a riposo.