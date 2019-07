CIVITANOVA - E' successo in via Abruzzo, danneggiata la portiera di un'auto. Il conducente ha chiamato i carabinieri

Diverbio stradale, scooterista sorpassa e prende a calci un’auto. E’ accaduto ieri pomeriggio attorno alle 18 a Civitanova, quando un incredulo automobilista si è visto sferrare due calci alla portiera della propria vettura a causa di una serie di manovre azzardate. L’uomo, subito dopo aver subito il danneggiamento, ha preso la targa dello scooter, che trasportava come passeggero una ragazza, e ha allertato il 112. Ai carabinieri intervenuti sul posto ha spiegato che stava percorrendo via Abruzzo quando un veicolo che si trovava davanti ha inchiodato bruscamente. Per evitare l’impatto anche l’automobilista è stato costretto a frenare in maniera repentina, da qui il rischio di un incidente con lo scooter che seguiva e che, nel sorpassare, ha sferrato alla portiera del malcapitato due calci ben assestati che hanno danneggiato e abbozzato la carrozzeria. L’uomo a in sella allo scooter è poi scappato via, ma nel frattempo l’automobilista aveva memorizzato la targa. I carabinieri stanno visionando le immagini di videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e sono in corso gli accertamenti sulla proprietà del veicolo.