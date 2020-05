Lube, ecco le date della stagione

VOLLEY - Inizio della SuperLega il 20 ottobre, dal primo aprile i playoff. Il 31 ottobre e primo novembre la Supercoppa, final four di Coppa Italia nel weekend del 22 e 23 febbraio

E’ in pieno svolgimento il Volley Mercato 2019 nella location del Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme: i delegati dei team di SuperLega, Serie A2, Serie A3 Credem Banca si sono resi protagonisti del consueto via vai per definire gli ultimi colpi di mercato e puntellare i roster del 75° Campionato di Serie A Credem Banca. I calendari, che saranno presentati domani mattina (giovedì) alle ore 10.30 nel corso dell’evento “La Prima Battuta”, forniscono già l’importante anteprima delle date della stagione. Ufficializzate, tra l’altro, le gare della Final Four di Supercoppa italiana che si svolgeranno il 31 ottobre e 1 novembre (sede ancora da definire): la Lube (vincitrice scudetto) se la vedrà in Semifinale contro Modena (quarta in Regular Season) mentre l’altra sfida vedrà di fronte Perugia (vincitrice Coppa Italia) e Trento (seconda in Regular Season).

Le date della stagione 2019-20

SuperLega Credem Banca- Inizio Regular Season: 20 ottobre 2019, Termine Regular Season: 29 marzo 2020.

Play Off Scudetto – Quarti di Finale: 1, 4/5, 11/12 aprile 2020; Semifinali 18, 20, 23, 25, 28 aprile 2020: Finali 1, 3, 7, 9, 12 maggio 2020.

Del Monte® Supercoppa- 31 ottobre – 1 novembre 2019. Semifinali: Cucine Lube Civitanova – Modena Volley; Sir Safety Conad Perugia – Itas Trentino

Del Monte® Coppa Italia- Quarti di Finale: 22-23 gennaio 2020; Final Four: 22-23 febbraio 2020