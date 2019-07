LE TELECAMERE della Rai nell'azienda della famiglia Maccari per raccontare la creazione di un prodotto eccezionale

La Pasta di Camerino su Rai Uno. Le telecamere di UnoMattina Estate sono entrate nell’azienda della famiglia Maccari per raccontare il procedimento artigianale di selezione di ingredienti 100% italiani e produzione di pasta all’uovo con filiera garantita e commercializzate con il marchio La Pasta di Camerino. Ad attendere la troupe televisiva in azienda per visitare il pastificio e conoscere anche il nuovo prodotto Hammurabi, grano antico di eccellenza monococco, macinato a pietra c’erano il direttore Federico Maccari che ha risposto anche alle domande della giornalista Desy D’Addario, il fratello minore Lorenzo direttore di produzione e i fondatori dell’azienda Gaetano Maccari e Mara Mogliani, la famiglia della pasta delle Marche. L’intervista andrà in onda intorno alle 9,05 nel corso della programmazione della trasmissione che inizia alle 6,45 e termina alle 10 in uno spazio particolarmente dedicato alla pasta quale prodotto di eccellenza della cucina italiana riconoscendo a La Pasta di Camerino il merito di proporre in commercio un prodotto di eccellenza ad un prezzo molto competitivo ma anche un portabandiera di un territorio incontaminato che rappresenta bene l’essenza delle Marche. «Non c’è un’altra pasta come la nostra perché nessuno garantisce ingredienti 100% italiani come noi», ha ricordato nella sua intervista Maccari. Oltre alla tradizionale pasta all’uovo e alla pasta di semola, la grande novità è Hammurabi, pasta di grano antico monococco integrale 100% italiano macinato a pietra realizzata e commercializzata sempre con il marchio La Pasta di Camerino. «E’ un prodotto con caratteristiche organolettiche straordinarie e uniche nel mondo della pasta – ha spiegato Maccari – per l’altissimo contenuto di proteine 20%, alto contenuto di fibre e di molti minerali tra i quali fosforo, ferro e magnesio ed un bassissimo indice di glutine». Per le sue proprietà nutrizionali è destinata a coloro che sono attenti al proprio benessere ed al mangiare sano e a tutti coloro che praticano sport.