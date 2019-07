MACERATA - Progetto Start: un massimo di 50mila euro di finanziamento alle aziende già costituite che operano da non più di cinque anni. Per partecipare c'è tempo fino al 16 settembre

Pubblicato dal 15 luglio il bando del Comune di Macerata predisposto nell’ambito del progetto Start destinato alla piccole e medie imprese già costituite che operano da non più di cinque anni. Dopo le presentazioni avvenute il mese scorso a Macerata, Porto San Giorgio e Ancona alle quali hanno partecipato giovani imprenditori, artigiani e start upper, ora il bando è effettivo e si può iniziare a partecipare presentando domanda entro il 16 settembre, alle 14, attraverso la procedura telematica del portale Sigef della Regione Marche. Il bando mette a disposizione complessivamente 500mila euro destinati a 10 proposte dirette allo sviluppo di prodotti e processi di innovazione che prevedano la realizzazione di progetti di rafforzamento delle imprese e dei loro servizi. Si aggiunge a quello rivolto alle nuove idee d’impresa scaduto il 30 giugno e si propone di contribuire alle finalità del progetto Start Macerata per sostenere la nascita e lo sviluppo delle Start up e per favorire la cultura della innovazione e della imprenditorialità nel territorio maceratese. Le imprese interessate possono avere una sede in qualsiasi zona del Paese, ma qualora la loro proposta fosse selezionata dovranno aprire una sede operativa nel Comune di Macerata. Il costo totale ammissibile non deve essere inferiore a 50.000 euro. Il contributo massimo concedibile non potrà essere superiore a 50.000 euro. Il bando e la modulistica sono disponibili nei siti www.startimprese.it, www.comune.macerata.it e www.regione.marche.it. Informazioni all’ufficio Politiche europee del Comune tel. 0733 256452. Pec: comune.macerata.europa@emarche.it, mail ufficio.europa@comune.macerata.it.