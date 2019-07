GLI CHALET del litorale sono «di nuovo prontissimi ad accogliervi», come annunciato dalla pagina Facebook Turismo Numana. La Regione: «Un meraviglioso esempio di orgoglio marchigiano». Gara di solidarietà tra operatori per far ripartire subito le attività. Reperiti circa 100 pezzi tra ombrelloni, lettini e sdraio con l’obiettivo di arrivare a 300 entro la giornata di oggi. Polacco (Concommercio): «fiero della generosità dei nostri associati»

di Martina Marinangeli

Il maltempo da record che martedì si è abbattuto sul litorale ha provocato danni per milioni di euro, ma la resilienza marchigiana ha di nuovo avuto la meglio. Numana si rialza dopo l’apocalisse e già gli stabilimenti colpiti sono attivi e «di nuovo prontissimi ad accogliervi», come annuncia la pagina Facebook Turismo Numana. Tra quelli riaperti oggi , il bar e ristorante del Bellariva, il Corallo e il ristorante della Conchiglia. Eugenio è operativo già da ieri sera. «Un meraviglioso esempio di orgoglio marchigiano», si legge nel profilo social ufficiale della Regione. Intanto, parte anche la gara di solidarietà tra operatori per far tornare tutto alla normalità nel più breve tempo possibile.

I bagnini di Ancona, Senigallia, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio – oltre a quelli di Pesaro – si sono mossi nell’immediato per dare ai colleghi di Numana un aiuto concreto per ripartire. Ciò che serve di più sono lettini ed ombrelloni ed ecco che per far fronte alla necessità ognuno sta cercando di togliere qualcosa di suo per dare a chi non ha più un bene di prima necessità per uno stabilimento balneare. Così nel giro di qualche ora sono stati reperiti, tra i vari stabilimenti, circa 100 pezzi tra ombrelloni, lettini e sdraio con l’obiettivo di arrivare a 300 entro la giornata di oggi. Una volta trovati, l’ulteriore esigenza sarà quella di una consegna veloce, con il ruolo di raccordo di Confcommercio Marche Centrali per arrivare al risultato nel più breve tempo possibile.

«Sono fiero della generosità nata dagli operatori di settore associati al Sib-Confcommercio Marche Centrali – il commento del Direttore Massimiliano Polacco –. E’ nata una vera e propria catena della solidarietà tra i nostri stabilimenti balneari che ha portato subito ad un risultato concreto: reperire cioè ombrelloni, lettini e sdraio da consegnare agli stabilimenti balneari che non ce l’hanno più. Adesso vogliamo consegnare il prima possibile questo materiale per dare la possibilità agli stabilimenti di Numana di riprendere a lavorare subito. Si creerà una sorta si arcobaleno della solidarietà perché ci saranno negli stabilimenti balneari colpiti, attrezzature di vari colori a comporre un miscuglio originale che potrebbe anche caratterizzare la rinascita di quel tratto di litorale così devastato».

La consegna del materiale negli stabilimenti balneari di Numana avverrà domani alle 12:30 con gli operatori che in vista dell’imminente weekend potrebbero già avere inserite varie tessere del puzzle di lettini, ombrelloni e sdraio.