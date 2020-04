VIGILI DEL FUOCO al lavoro anche oggi per tagliare rami e alberi pericolanti. Nel Maceratese restano 8 interventi da completare mentre ne rimangono 70 in provincia di Ancona. A Treia un albero è precipitato su di un annesso agricolo in seguito al nubifragio di martedì

Nubifragio nel Maceratese, proseguono gli interventi dei vigili del fuoco in provincia e nell’Anconetano. Oggi dalle 8 alle 17,30 in provincia di Macerata i vigili del fuoco hanno svolto 30 interventi e ne rimangono otto da completare. In particolare i pompieri sono al lavoro per occuparsi di tagliare alberi e rami pericolanti e di rimuovere piante cadute. A Treia i pompieri sono intervenuti ieri a Santa Maria in Selva dove un pino marittimo è caduto su di un annesso agricolo. Con autogru e autoscala hanno rimosso la pianta. Nella provincia di Ancona dalle 8 di questa mattina (e fino alle 17,30) i pompieri hanno effettuato 50 interventi e ne restano 70. A Senigallia sono intervenuti per alcuni allagamenti mentre ad Ancona, in piazza della Repubblica, si sono occupati di rimuovere tegole pericolati. Altro intervento in corso Garibaldi dove hanno rimosso delle parti pericolanti. Il maltempo si è abbattuto nelle Marche, con particolare violenza, martedì pomeriggio. Nel Maceratese è durato circa un’ora ma ha fatto moltissimi danni, specialmente sulla costa.