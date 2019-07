TAGLIO DEL NASTRO - Il neo sindaco inaugura la 28esima edizione dell’Esposizione dell’antiquariato, restauro ed artigianato artistico. Tra gli eventi collaterali il 70esimo anniversario del Vespa Club Italia. Stand gastronomici serate musicali e botteghe aperte fino al 21 luglio. Il direttore di Tipicità Angelo Serri: «Facciamo di questa cittadina la capitale regionale del saper fare»

di Gabriele Censi

Un sindaco nuovo ma non novizio per la 28esima edizione dell’Esposizione dell’antiquariato, restauro ed artigianato artistico di Pollenza, Mauro Romoli al suo primo taglio del nastro ne ha vista altre quindici da amministratore e definisce l’appuntamento il più importante del programma del Comune, ed una piacevole abitudine che i cittadini tanto aspettano.

«Sono ben consapevole – esordisce il sindaco – di quanto questa sia importante per il turismo e soprattutto per la valorizzazione dell’artigianato locale, vero fiore all’occhiello ed attività che da sempre caratterizza Pollenza; negli ultimi 15 anni l’ho vista crescere, trasformarsi ed anche mostrare dei limiti a cui già quest’anno abbiamo provato a sopperire trovando una nuova formula, ma mi sento già di poter dire che profondi ed incisivi cambiamenti verranno apportati dal 2020 perché la tradizione va coltivata, ma per farlo non si deve aver paura nel contempo di innovare. L’identità di Pollenza che negli anni si è costruita intorno al legno ed al restauro deve restare centrale, ma per farla valere all’esterno rendendola contemporanea ha bisogno di linguaggi ed esperimenti nuovi».

Il sindaco ricorda lo slogan usato negli anni scorsi che vuole diventi contenitore per nuove iniziative: «“Arte di fare Arte”, ecco io credo che questo debba essere il futuro, poiché i pollentini sono attaccati al concetto del “saper fare” non solo nel campo del restauro e queste energie credo vadano liberate e svelate in modo da creare una contaminazione che produca una crescita per tutti. L’organizzazione dei laboratori durante la mostra va proprio in questa direzione: far apprezzare a chi viene da fuori, ma anche a noi pollentini, la manualità e la passione che gli artigiani mettono nel fare il proprio mestiere che deve sempre più diventare l’attrazione principale ed il motivo di interesse per cui venirci a trovare, più del prodotto finale stesso mi sento di dire. Compito nostro sarà quello di dare un’adeguata e confortevole accoglienza a chi verrà a Pollenza, ecco perché i contenitori culturali agibili saranno aperti e visitabili ed ecco il perché anche quest’anno funzionerà uno stand gastronomico che negli anni ha saputo farsi apprezzare sempre di più per la qualità dei piatti proposti, oltre ovviamente alle attività di ristorazione private che sfruttano l’evento per dare il meglio di sè. Saranno serate di intrattenimento con degli spettacoli che spero incontreranno il favore dei visitatori e mi auguro che ognuno trovi il proprio motivo di interesse e soddisfazione nel venire a Pollenza».

Novità di quest’anno la seconda tappa del 70esimo anniversario del Vespa Club d’Italia, con il comune maceratese accomunato a Sorrento e Verona. L’appuntamento è per il 20 luglio. Oggi si è aperta anche la mostra d’arte dal titolo Leonardo, Scipione, Mafai e l’Infinito che il Comune di Pollenza ha voluto dedicare sia ai duecento anni dalla prima stesura del capolavoro leopardiano che ai cinquecento anni dalla morte del genio di Vinci. La mostra a cura di Alvaro Valentini propone opere di Scipione e Mafai, di Bartolini, Brindisi, Ciarrocchi, Guttuso e Trubbiani e sarà aperta negli stessi giorni e orari della manifestazione. (dal 6 al 21 luglio botteghe aperte nel centro storico tutti i giorni dalle 20,30 alle 24 e nel week end dalle 17,30 alle 24). A dare il via stasera alle 21,30 si terrà il concerto gratuito dello stimato chitarrista Antonio Del Sordo Quartet.

Saranno visitabili nel periodo anche il Museo Civico e la collezione Museo della Vespa presso palazzo Cento. Numerosi sono i concerti serali in programma dal giovedì alla domenica e i laboratori artigianali in cui sarà possibile assistere dal vivo ad alcune lavorazioni, degustazioni e discussioni intorno all’arte, al collezionismo e all’artigianato. Tra le mostre collaterali visitabili nel periodo si conta quella fotografica dal titolo Il colore a cura dell’Associazione fotografica Isovraesposti, la mostra fotografica di Andrea Boccini a favore delle scuole in Kenya realizzata in collaborazione con l’associazione Il corpo nel Mondo e la rassegna di cartoline storiche dell’Arma a cura dell’Associazione nazionale carabinieri (aperta giovedì e venerdì 20,30-24 sabato e domenica 17,30-24). Da lunedì 8 luglio sarà inoltre a disposizione un ricco punto ristoro con piatti tipici marchigiani.

All’inaugurazione della mostra questo pomeriggio sono intervenuti anche i parlamentari maceratesi Mario Morgoni e Mirella Emiliozzi, il consigliere regionale Francesco Micucci e l’assessore pollentino alla cultura e turismo Marco Ranzuglia. Il direttore di Tipicità Angelo Serri, che da alcuni anni collabora con Pollenza per il Gran Tour delle Marche ha fatto una richiesta alle istituzioni: «Facciamo di questa cittadina la capitale regionale del saper fare».