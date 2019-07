MACERATA - Domani alle 21,30 nel cortile di palazzo Conventati incontro con Francesco Tombesi organizzato dalla Scuola popolare di filosofia. A seguire osservazione guidata delle stelle

Appuntamento con il mistero dei buchi neri a Macerata. Domani (5 luglio) alle 21,30 nel cortile di palazzo Conventati la Scuola popolare di filosofia organizza un incontro con l’astrofisico marchigiano Francesco Tombesi. Sarà lui, che lavora alla Nasa dal 2010 in qualità di ricercatore, a spiegare le ultime scoperte sui buchi neri, a partire dalla recente fotografia che per la prima volta nella storia ne immortala uno: il M87. Tombesi è anche ricercatore al dipartimento di Astronomia dell’università del Maryland ed è stato premio Aspen 2017 per la ricerca e la collaborazione scientifica tra Italia e Stati Uniti. Al momento è anche docente di Fisica all’università Tor Vergata di Roma. A introdurre l’incontro il filosofo Sergio Labate. Al termine un’osservazione astronomica guidata da Cristian Fattinanzi. L’ingresso è libero. In caso di pioggia l’incontro si terrà nei magazzini Uto.