SPORT - Cresce l'attesa per la 9° edizione del Campionato Europeo Universitario di Tennistavolo

Cresce l’attesa a Camerino per la 9° edizione del Campionato Europeo Universitario di Tennistavolo che prenderà il via con la serata inaugurale del 15 luglio e si concluderà con la cerimonia di chiusura il 20 luglio. L’evento segue l’importante avvenimento sportivo delle Unoversiadi Napoli 2019. C’è grande attesa in città per oltre 200 componenti delle varie delegazioni sportive provenienti da 15 diverse nazioni europee. La macchina organizzativa è curata dal C.U.S. Camerino in collaborazione con l’Università di Camerino, l’EUSA (European University Sport Association) e il Comune di Camerino. Si prevede anche la partecipazione di importanti pongisti di caratura mondiale presenti nel ranking internazionale dell’I.T.T.F (International Table Tennis Federation).

L’evento sarà presentato ufficialmente martedì 9 luglio alle 12 nella Sala Raffaello della Regione Marche ad Ancona.